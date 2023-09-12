Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун дебютировала с новой прической

Сейчас юная звезда занимается продвижением своей книги "Девятнадцать шагов".

Related video

19-летняя британская актриса Милли Бобби Браун дебютировала с новой прической. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Юная знаменитость продемонстрировала длинные наращенные темные волосы, покидая студию BBC Radio, где она продвигала свою новую книгу "Девятнадцать шагов". Для выхода Милли выбрала стильный белый ансамбль, надев белый льняной топ без бретелек и соответствующие льняные брюки. Актриса дополнила свой образ белыми туфлями-лодочками, квадратным клатчем Louis Vuitton и золотым колье. Белая повязка на голове завершила наряд девушки.

Милли Бобби Браун Фото: Getty Images

В этот же день Милли Бобби Браун продемонстрировала другой образ. Звезда сериала "Очень странные дела" переоделась в коричневый кожаный наряд FRAME, состоящий из блейзера и мини-юбки. Аутфит она дополнила белыми ботинками на каблуке, коричневой повязкой и такой же сумочкой Louis Vuitton. Милли выглядела счастливой и расслабленной, помахав фотографам и фанатам, прежде чем отправиться на площадку на Пикадилли.

Милли Бобби Браун Фото: Getty Images

Публикация исторического романа "Девятнадцать шагов" запланирована на сегодня, 12 сентября. Книга представляет собой рассказ о мужественной 18-летней девушке по имени Нелли Моррис, которая живет со своей семьей в Бетнал-Грин, Ист-Энд, в то время как вокруг них бушует Вторая мировая война.

"Написание "Девятнадцати шагов" было для меня особенным проектом. Эта история основана на реальных событиях и истории моей семьи", — объяснила Милли, показывая фотографию себя и своей бабушки.

Ранее Фокус писал, что Милли Бобби Браун рассказала, как ей сделали предложение.