Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун дебютувала з новою зачіскою

Зараз юна зірка займається просуванням своєї книги "Дев'ятнадцять кроків".

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19-річна британська акторка Міллі Боббі Браун дебютувала з новою зачіскою. Про це пише Daily Mail.

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Юна знаменитість продемонструвала довге нарощене темне волосся, залишаючи студію BBC Radio, де вона просувала свою нову книгу "Дев'ятнадцять кроків". Для виходу Міллі обрала стильний білий ансамбль, вдягнувши білий лляний топ без бретелей і відповідні лляні штани. Акторка доповнила свій образ білими туфлями-човниками, квадратним клатчем Louis Vuitton і золотим кольє. Біла пов'язка на голові завершила вбрання дівчини.

Міллі Боббі Браун Фото: Getty Images

Цього ж дня Міллі Боббі Браун продемонструвала інший образ. Зірка серіалу "Дивні дива" переодяглася в коричневе шкіряне вбрання FRAME, що складалося з блейзера та мініспідниці. Аутфіт вона доповнила білими черевиками на підборах, коричневою пов'язкою і такою ж сумочкою Louis Vuitton. Міллі була щасливою та розслабленою, помахавши фотографам і фанатам, перш ніж вирушити на майданчик на Пікаділлі.

Міллі Боббі Браун Фото: Getty Images

Публікація історичного роману "Дев'ятнадцять кроків" запланована на сьогодні, 12 вересня. Книга — це розповідь про мужню 18-річну дівчину на ім'я Неллі Морріс, яка живе зі своєю сім'єю в Бетнал-Грін, що в Іст-Енді, тоді як навколо них вирує Друга світова війна.

"Написання "Дев'ятнадцяти кроків" було для мене особливим проєктом. Ця історія заснована на реальних подіях та історії моєї сім'ї", — пояснила Міллі, показуючи фотографію себе та своєї бабусі.

Раніше Фокус писав, що Міллі Боббі Браун розповіла, як їй зробили пропозицію.