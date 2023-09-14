Скарлетт Йоханссон продемонстрировала идеальный деловой образ (фото)

Звезда экрана представила новые средства своего бренда средств для ухода за кожей The Outset.

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38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на публике в строгом брючном костюме. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов Marvel посетила презентацию своего бренда средств для ухода за кожей The Outset в Nordstrom в Нью-Йорке в среду, 13 сентября 2023 года.

Скарлетт вместе с Кейт Фостер основала линию в 2022 году с целью создания "чистых, нежных и эффективных" продуктов.

Знаменитость пришла на мероприятие в сером твидовом костюме с жилеткой в тон и белой рубашке.

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Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Она обула пару черных босоножек на каблуке и зачесала волосы в опрятный пучок.

Бизнес-леди добавила к образу кольца, сережки и золотые цепочки. Скарлетт сделала минимальный макияж, который состоял из туши для ресниц, блеска для губ и персикового румянца.

Она позировала для фотографий перед гигантским фоном The Outset x Nordstrom перед тем, как начать эксклюзивный мастер-класс для гостей мероприятия.

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Напомним, Скарлетт Йоханссон снялась для рекламы ювелирного бренда.

Также Фокус писал о редком свидании Скарлетт Йоханссон с мужем.