Кейт Мосс выглядит неузнаваемой на новых снимках папарацци (фото)

Звезда подиумов проводила время со своей семьей.

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49-летнюю британскую супермодель Кейт Мосс заметили за курением возле лондонского ресторана. Об этом пишет Page Six.

Бывшая девушка Джонни Деппа, которую называли "лучшим курильщиком всех времен", была сфотографирована, когда курила сигарету в районе Мейфер со своим братом Ником и их папой Питером.

Мосс, которая в прошлом году начала рекламировать свой новый оздоровительный бренд Cosmoss, была в ярко-розовой блузке в синий горошек. Модель сочетала ее с темными джинсами прямого кроя и черными лодочками с открытым носком.

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Важно

Кейт Мосс обвиняют в употреблении запрещенных веществ

49-летняя знаменитость, судя по всему, была без макияжа, демонстрируя свой естественный цвет лица, поднося сигарету ко рту.

Кейт Мосс была известна своей любовью к запрещенным веществам, и друзья прозвали ее "Танк" в разгар вечеринок в 90-х. В частности, в начале 2000-х британскую модель называли "Кокаиновой Кейт" после ее съемки для рекламы кока-колы, которую она нюхала на камеру.

Напомним, 20-летняя Лила Мосс показала своего возлюбленного.

Также Фокус писал о съемке Кейт Мосс для модного бренда.