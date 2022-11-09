Кейт Мосс обвиняют в употреблении запрещенных веществ

Знаменитость в начале 2000-х называли "Кокаиновой Кейт".

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48-летняя британская супермодель Кейт Мосс вышла на публику в полупрозрачном платье и вызвала слухи о проблемах с употреблением запрещенных веществ. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов во время fashion-мероприятия вручила креативному директору YSL Энтони Ваккарелло титул "Новатор моды 2022".

Несмотря на то, что Кейт Мосс выглядела роскошно в ансамбле шартреза, она неуверенно вышла на сцену и путалась в словах.

"Добрый вечер, дамы и господа", — начала знаменитость, глядя на телефон. "Мы с Энтони работали вместе — годы", — продолжала она, порой делая паузы в течение короткой речи.

[ + – ] Кейт Мосс

"Дамы и господа, для меня большая честь вручить Энтони Ваккарелло награду "Новатор h-award", — подытожила Мосс, едва произнеся название престижной награды.

Пользователи соцсетей поспешили выразить обеспокоенность странным поведением королевы подиумов.

"Она явно употребляет наркотики", — написал один пользователь Twitter, на что кто-то другой ответил: "Я тоже так думаю, но не хочу делать никаких предположений или обвинений".

[ + – ] Кейт Мосс

В частности известно, что в начале 2000-х Кейт Мосс называли "Кокаиновой Кейт" после ее съемки для рекламы кока-колы, которую она нюхала на камеру.

Напомним, Кейт Мосс продемонстрировала роскошное прозрачное платье на модном мероприятии.

Также Фокус писал о дочери Кейт Мосс Лиле, которая пошла по стопам своей звездной матери.