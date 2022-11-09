Кейт Мосс звинувачують у вживанні заборонених речовин

Знаменитість на початку 2000-х називали "Кокаїновою Кейт".

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48-річна британська супермодель Кейт Мосс вийшла на публіку в напівпрозорій сукні та спричинила чутки про проблеми із вживанням заборонених речовин. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів під час fashion-заходу вручила креативному директору YSL Ентоні Ваккарелло титул "Новатор моди 2022".

Попри те, що Кейт Мосс виглядала розкішно в ансамблі шартрез, вона невпевнено вийшла на сцену та плуталася у словах.

"Добрий вечір, пані та панове", — почала знаменитість, дивлячись на телефон. "Ми з Ентоні працювали разом — роки", — продовжувала вона, часом роблячи паузи протягом короткої промови.

[ + – ] Кейт Мосс

"Пані та панове, для мене велика честь вручити Ентоні Ваккарелло нагороду "Новатор h–award", — підсумувала Мосс, ледве вимовивши назву престижної нагороди.

Користувачі соцмереж поспішили висловити стурбованість дивною поведінкою королеви подіумів.

"Вона явно вживає наркотики", — написав один користувач Twitter, на що хтось інший відповів: "Я теж так думаю, але не хочу робити жодних припущень чи звинувачень".

[ + – ] Кейт Мосс

Зокрема відомо, що на початку 2000-х Кейт Мосс називали "Кокаїновою Кейт" після її зйомки для реклами кока-коли, яку вона нюхала на камеру.

Нагадаємо, Кейт Мосс продемонструвала розкішну прозору сукню на модному заході.

Також Фокус писав про доньку Кейт Мосс Лілу, яка пішла стопами своєї зірковою матері.