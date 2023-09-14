Мошенница Анна Делви устроила модный показ на крыше своей квартиры (видео)

Анна все еще под домашним арестом, но начинающий дизайнер устроила показ у нее дома.

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Популярность Анны Сорокиной (теперь Делви), не потускнела. И хоть она все еще под домашним арестом, и не может посещать модные показы, Нью-Йоркская Неделя Моды пришла к ней домой. Начинающий дизайнер Шао Янг устроил показ на крыше ее дома в Ист-Виллидж. Об этом пишет The Guardian.

В начале Недели моды миссия Анны Делви заключалась в том, чтобы встряхнуть шоу. И начинающий молодой дизайнер Шао Янг устроила показ на крыше ее дома, чтобы Анне, которая все еще носит электронный браслет, не пришлось выходить на улицу.

Анна Делви на показе

"Так весело… слишком весело, чтобы описать", — так описала показ 32-летняя Делви, уроженка России, настоящее имя которой — Анна Сорокина. Трудно сказать, какое место занимает Делви в спектре растущей популярности моды, но стилист Леди Гаги Никола Формичетти сказал, что, по его мнению, Делви похожа на покойную британскую икону моды Изабеллу Блоу: "супер страстную, без особого планирования".

"Люди одержимы Анной. Не то чтобы она была модной фигурой или авторитетом, но мне нравится тот факт, что она использует свое положение для продвижения и возвышения молодого дизайнера. Мода – это продвижение молодых дизайнеров, и мне кажется, что никто больше этим не занимается", — говорит Формичетти.

Анна Делви на показе

32-летняя Делви была арестована в 2017 году и признана виновной в попытке кражи в крупном размере после того, как выдавала себя за богатую наследницу из Германии. Она потратила более 275 000 долларов на частные самолеты и проживание в роскошных отелях. Сериал Netflix "Изобретая Анну", основанный на ее истории, транслировался, пока она отбывала срок в тюрьме. Она остается под домашним арестом за просрочку визы.

Делви и легендарный нью-йоркский публицист Келли Катрон за считанные дни задумали шоу на крыше. Среди моделей были коренная американка Куанна Чейсингхорс и 55-летняя сибирячка Ирина Пантаева, которая приехала в Нью-Йорк в 90-е годы работать няней, но в итоге стала моделью Chanel. Чейсингхорс сказал: "Это был хороший опыт — провести показ мод на крыше и под дождем".

Шоу открылось песнями Билли Айдола и саундтреком из сериала "Клан Сопрано". Модели ходили по лестнице в нарядах, напоминающих панк-историю Ист-Виллидж. Но некоторые модели не дошли до крыши, такой был хаос.

"Это был вызов. У меня в квартире появилось около 30 человек. Думаю, в этом вся прелесть – работать в рамках ограничений. Я привязана к этому месту. Мы не можем просто пойти куда угодно и когда угодно. Нам пришлось с этим работать", — говорит Анна Делви.

"Мы назвали шоу Danger Zone. Это старый Нью-Йорк, веселый и спонтанный, 80-е, с культурой, инклюзивностью, разнообразием и всем остальным", — рассказала дизайнер Шао Янг.

Анна Делви в своей квартире Фото: Getty Images

Стилист показа Жюль Вуд, который раньше работал в Vivienne Westwood Couture, а сейчас является главным редактором журнала Reserved, описал дизайн, как Жан-Поль Готье встречает "Бегущего по лезвию" через крой. Вуд сказал, что шоу почти не получилось, но "Вивьен бы его одобрила".

Тем не менее, толпы людей, пытающиеся подняться на крышу Анны Делви, доказали, что ее известность не потускнела. "У нее интересный взгляд на индустрию моды и ее эксклюзивность. Она, очевидно, оппортунистка, но для нее это возможность использовать ее в духе доброго самаритянина", — сказал стилист шоу Джейсон Бэке.

Ранее Анна Делви начала продавать свои рисунки и уже заработала 340 тысяч долларов.