Меган Маркл с пивом отпраздновала день рождения принца Гарри (фото)

Сын короля Великобритании Чарльза III и его жена провели праздничный день, наблюдая за Играми Непокоренных в Дюссельдорфе.

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Меган Маркл и принц Гарри выпили пива на Играх Непокоренных в Германии, когда герцог Сассекский 15 сентября 2023 года праздновал 39-й день рождения. Об этом пишет The Sun.

После того, как было объявлено, что это особый день для организатора соревнований для раненых военных, толпа спела "Happy Birthday" на английском и немецком.

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Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

И именинник, и его жена выпили пива, наблюдая за соревнованиями с трибун в Дюссельдорфе.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Бывшая американская актриса появилась в день рождения мужа в синем платье миди от Carolina Herrera. На ногах мамы двоих детей были черные туфли-лодочки от Dior. А дополнили праздничный образ серьги из кианита и персонализированная подвеска за $1,840. Волосы герцогиня Сассекская собрала в хвост.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Тем временем сын британского короля был в черной футболке-поло, брюках с ремнем и мокасинах.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Принц Гарри основал Игры в 2014. В этом году они проходят на территории Германии, куда также прибыли украинские воины.

Напомним, Меган Маркл появилась в помятых штанах на Играх Непокоренных 2023.

Также Фокус писал о сравнении Меган Маркл с принцессой Дианой.