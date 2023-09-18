Меган Маркл в эффектном зеленом платье появилась на церемонии закрытия Играх непокоренных

Ранее герцогиня Сассекская появлялась в одежде скучной однотонной гаммы, но для закрытия выбрала яркий и привлекательный наряд.

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Меган Маркл отказалась от бежевых и белых образов для церемонии закрытия Invictus Games, выбрав яркое зеленое платье. В соревнованиях на Играх непокоренных, принимали участие и украинские спортсмены-ветераны. Так, Юлия Паевская, известная, как "Тайра", получила награду из рук принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл появилась на церемонии закрытия Invictus Games в зеленом платье Cult Gaia за 830 фунтов и туфлях Aquazzura за 530 фунтов. Герцогиня Сассекская выглядела непринужденно стильно на церемонии закрытия в Дюссельдорфе.

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Она наконец отказалась от бежевых и монохромных образов, выбрав яркое зеленое платье с открытыми плечами. И дополнила образ серьгами за 595 фунтов стерлингов, которые она также решила надеть на свое первое мероприятие в рамках Игр.

Наряд Меган Маркл

И она вернула на палец бриллиантовое кольцо от Лорейн Шварц за 62 000 долларов, сделанное из "бриллиантов, подаренных с Ближнего Востока", происхождение которых она так и не смогла пояснить. Кольцо она сочетала с браслетом Cartier Love стоимостью 5 000 фунтов стерлингов.

Меган и принц Гарри продемонстрировали свою любовь, когда рука об руку, посетили церемонию закрытия шестых Игр непобежденных, которые проходили в Дюссельдорфе.

Меган Маркл и принц Гарри на Играх непокоренных Фото: Getty Images

39-летний Гарри выглядел элегантно и непринужденно в элегантном черном костюме, который он сочетал с подходящей черной рубашкой.

Он приветствовал всех тех, кто принял участие в Играх непокоренных, и наблюдал за церемонией закрытия вместе с Эльке Буденбендер, женой президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которая сидела рядом, а сборную Украины, как и весь стадион, приветствовал стоя.

Церемония закрытия Игр непокоренных

Сэм Райдер, участник песенного конкурса "Евровидение", занявший второе место, тогда как украинская группа Kalush Orchestra одержала победу, исполнил две песни перед началом заключительных речей, и порадовался тому, что Игры непокоренных посетили 140 000 человек.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер говорил об ощущении "общности" игр.

Он упомянул вторжение ВС РФ в Украину и сказал команде, что у них есть поддержка всех, кто называет это "незаконной войной".

Обещание поддержки было встречено двухминутными овациями. Он также поблагодарил герцога Сассекского за запуск игр девять лет назад, прежде чем принц вышел на сцену для своего заключительного слова.

Напомним, на Играх непокоренных в Дюссельдорфе Юлия "Тайра" Паевская получила "серебро" в соревнованиях по плаванию.

Меган Маркл и принц Гарри с Юлией Паевской

"Тайра" должна была участвовать в прошлогодних играх в Гааге в Нидерландах, однако в то время была в плену у россиян после блокады Мариуполя. Бывший дизайнер, она стала военным медиком и с начала войны в Украине была на фронте.