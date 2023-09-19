Николь Кидман надеется, что ее приемные дети посетят важную для нее церемонию награждения

Приемная дочь Николь и Тома Круза Белла опубликовала в соцсетях снимок, первый за долгое время. С матерью она не общается годами.

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Приемная дочь Николь Кидман и Тома Круза опубликовала в соцсетях редкий снимок, а ее мать в который раз напомнила, что надеется увидеть ее с братом Коннором на важной для актрисы церемонии награждения Американского института кино (AFI). После развода Белла и Коннор не пожелали поддерживать отношения с матерью. Об этом пишет Daily Mail.

Белла Кидман Круз, которая, как и ее отец, Том Круз, исповедует саентологию, крайне редко постит личные фото в соцсетях. Но недавно она показала свежее фото в романтичном белом платье, подписав снимок "Какое лето".

Белла Кидман Круз Фото: Скриншот

Беллу Том и Николь удочерили в 1992 году, после усыновили ее брата Коннора, родившегося в 1995-м. Однако после развода их знаменитых родителей в 2001 году, Белла и Коннор остались с отцом и оборвали связь с матерью.

Николь Кидман, Том Круз, Белла и Коннор Фото: Getty Images

Для Николь это было очень болезненно. 56-летняя актриса, как сообщается, надеется, что все ее дети будут присутствовать на вручении ей Премии за жизненные достижения на церемонии Американского института кино (AFI).

"Николь пытается ограничить свои ожидания, но цепляется за надежду, что Белла сможет это сделать", — отметил инсайдер. Изначально мероприятие должно было состояться 10 июня, но с тех пор было перенесено на более поздний срок.

Николь станет первой актрисой из Австралии, удостоенной этой награды.

"Николь знает, что Коннор чрезвычайно предан своему отцу, поэтому она не ожидает, что он приедет, но приглашение есть для них обоих. Это событие, которое они имеют полное право отпраздновать вместе с остальной семьей Николь", — сообщил инсайдер.

Изабелла, известная как Белла, и Коннор — единственные общие дети Тома Круза и Николь Кидман.

Последняя публичная фотография Николь с двумя старшими детьми была сделана в марте 2007 года на церемонии вручения премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе.

У Тома Круза также есть дочь Сури Круз от бывшей жены Кэти Холмс. После развода девочка осталась с матерью, так что с отцом она не общается.

Том Круз с маленькой Сури на руках Фото: Getty Images

Тем временем у Николь Кидман и Кита Урбана есть две дочери Сандей Роуз, 14 лет, и Фейт Маргарет, 12 лет. Инсайдеры полагают, что они никогда не встречались со своими старшими братом и сестрой.

Тома и Коннора время от времени видели вместе на спортивных мероприятиях.

Николь ранее заявляла, что предпочитает держать свои отношения с детьми в тайне.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как развивались отношения Николь Кидман и ее старших детей. Инсайдеры полагают, что причиной разлада в семне стала саентология, которую исповедуют Белла и Коннор.

Также именно приверженность этому религиозному течению, как считают инсайдеры, помешала Тому Крузу выстроить отношения с Сури Круз. Свою единственную биологическую дочь актер не видел уже более 10 лет.