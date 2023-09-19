C чем носить черные брюки осенью 2023: пять модных идей

Черные брюки могут служить базой для создания множества стильных ансамблей, начиная от деловых и заканчивая повседневными и даже спортивными.

Related video

Черные брюки – такая же классика женского гардероба, как и джинсы. Они имеют множество фасонов, начиная от деловых брюк с высокой талией и заканчивая широкими и мешковатыми моделями. Каждую из них можно дополнить подходящей вещью и создать очень актуальный образ для работы в офисе, деловой встречи или комфортной прогулки с друзьями. Ресурс Who What Wear представил пять вариантов, с чем можно сочетать черные брюки осенью 2023, чтобы выглядеть трендово.

Черные брюки и белая рубашка

Это сочетание – вечная классика, которая подходит девушкам и женщинам любого возраста, никогда не надоедает и легко освежается с помощью удачно подобранных аксессуаров, обуви и верхней одежды. Заправленная в приталенные брюки рубашка оверсайз или же облегающая фигуру вкупе с прямыми классическими брюками и обувью на плоской подошве – готов идеальный деловой образ. Рубашка навыпуск, черные широкие брюки и белые кроссовки на массивной платформе – и у вас уже есть аутфит для тусовки с друзьями.

Белый верх, черный низ – вечная классика Фото: COS

Черные брюки, джинсовая рубашка и бейсболка

Если вы хотите сделать свой внешний вид неформальным, такое сочетание – лучший вариант. Фасон рубашки, как и брюк, каждая модница выбирает по своему усмотрению. Что касается обуви, то наиболее тут уместны кроссовки в стиле ретро.

Джинсовая рубашка с черными брюками и бейсболкой – расслабленный аутфит для осенних прогулок Фото: @FAKERSTROM

Черные брюки, кожаный пиджак, топ/майка и сумка через плечо

Такой образ лучше всего подойдет молоденьким девушкам, поскольку сочетание черных брюк или джинсов такого цвета с топом отлично смотрится на обладательницах стройной фигуры. Если же сочетать трикотажное или кружевное боди с кожаным жакетом и брюками – получится стильный ансамбль, в котором не стыдно отправиться в офис или на деловую встречу. Длинные цепочки с подвесками и подходящие серьги сделают образ максимально завершенным. Еще один плюс такого комплекта – возможность подобрать любую обувь, от которой и будет зависеть окончательная направленность ансамбля. Сумку лучше выбирать контрастную.

Белая майка, черные брюки и кожаный жакет – очень выигрышный образ для девушек Фото: REFORMATION

Черные брюки и свитер в бретонскую полоску

Бретонский свитер – это изделие в белую и синюю полоску цвета индиго. Особенно эффектно смотрится такой свитер в укороченном виде с классическими брюками прямого кроя. Он также может быть в варианте оверсайз. Подберите к такому ансамблю подходящую сумочку и обувь – и можно идти покорять мир.

Свитер-бретонка и черные брюки с высокой талией – готовый деловой ансамбль Фото: @FEMMEBLK

Черние брюки, пуховик и классические кроссовки

Если вы предпочитаете более повседневный образ, сделайте образ в стиле фэшн-блогера Франчески Саффари и наденьте черные брюки с напуском и куртку-пуховик. Такой ансамбль идеально подходит для той промежуточной погоды, которую мы, несомненно, скоро увидим.

Пуховик и черные брюки с кроссовками – лучший вариант для переменчивой погоды Фото: @FRANCESCASAFFARI

Ранее Фокус писал, какие джинсы возвращаются в моду в этом сезоне.