Есть, чтобы худеть. Сбалансированное питание поможет избавиться от лишнего веса — диетолог

"Не есть, чтобы похудеть"... К сожалению, в головах многих людей до сих пор существует такая установка. Однако это не работает, ведь строгие диеты либо заставляют вас постоянно срываться, либо, возвращаясь к привычному рациону, снова набирать вес. Специально для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказала о том, почему нельзя сильно ограничивать своё питание, и как сбалансированный рацион поможет быстро привести вес в норму.

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Когда перед человеком стоит задача сбросить большое количество килограммов и в дальнейшем поддерживать вес — крайне важно, чтобы рацион состоял из тех продуктов и блюд, которые нравятся, приносят удовольствие и хорошо насыщают. А еще важно, чтобы питание было разнообразным, сбалансированным и насыщало организм всеми необходимыми нутриентами. Итак, как видите, чтобы получить желанную фигуру не нужно есть только гречку с курицей или сидеть три дня на кефире. Диетолог Алина Дяченко рассказывает Фокусу о том, почему вам нужно вкусно и разнообразно есть, если вы хотите похудеть.

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Чтобы худеть нужно есть

Фото: Getty Images

Обычно желание похудеть появляется, когда сбросить лишний вес нужно "на вчера", поэтому единственный выход, который видит человек, это урезание рациона и ограничение себя во всем: в жирах, углеводах, сладостях и тому подобное. Такие действия могут давать частичный результат, однако надолго ли удастся его удержать — большой вопрос.

Если вы выбираете здоровье, а не похудение ради достижения временного результата, приготовьтесь к длинной дистанции, продолжительностью в жизнь. Однако это путешествие будет вкусным, разнообразным и легким.

"Когда рацион человека включает вкусные для него продукты и блюда, ему будет легче придерживаться этого питания. Если он наслаждается тем, что ест, это поможет не терять мотивацию не срываться и уменьшит желание съесть что-то "вредное" или "лишнее", — говорит диетолог.

Диеты не работают

Фото: Getty Images

Стоит понять, что кроме временного результата, весовые качели, которые вы получаете на различных диетах, могут сыграть против вас и принести массу проблем, включая метаболический синдром, когда с каждым разом похудеть будет все сложнее.

Наш организм очень умный, поэтому, когда его держать в голоде и стрессе, а жесткие диеты и дефицит нутриентов — это большой стресс, то худеть он не будет, он будет выживать.

Сбалансированный, разнообразный рацион включает все необходимые питательные вещества: белки, углеводы, жиры, витамины и минералы. Они нужны для функционирования органов и систем организма, роста и развития, поддержания иммунной системы, костной структуры, мышц, образования энергии и других важных процессов в организме.

"Пища, богатая белками, клетчаткой и здоровыми жирами, вызывает чувство сытости на длительный период времени. Когда рацион человека содержит такие продукты в достаточном количестве — это поможет избежать чувства голода, что в свою очередь предотвратит переедание. Также важно принимать пищу регулярно и не пропускать приемы, чтобы поддерживать уровень энергии и избегать приступов чрезмерного аппетита", — отмечает Алина Дяченко.

Здоровое питание — это дорого

Фото: Freepik

Часто ошибочно считают, что сбалансированное здоровое питание — это дорого. Разноцветные сезонные овощи и фрукты, ягоды, нежирное мясо, яйца, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, орехи и семена — именно эта простая еда и является основой здорового рациона. Это простая в приготовлении еда, а не сложные ресторанные блюда, поэтому вряд ли это существенно повлияет на ваш семейный бюджет.

Чтобы худеть и не срываться нужно полноценно есть и закрывать потребность организма во всех нутриентах. Ведь именно недостаток определенных микроэлементов приводит к нездоровому влечению к сладкой, соленой или вредной пище. Баланс в питании подарит вам не только сытость, но и хорошее настроение и отличное самочувствие.

Фото: Freepik

"Важно, чтобы человек понимал, что вкусный, сбалансированный и сытный рацион — это часть образа жизни, а не временная диета. Постепенные и устойчивые изменения в рационе более успешны, чем краткосрочные и строгие диеты", — отмечает диетолог.

Создайте дефицит калорий в 10% и, питаясь вкусно и питательно, вы уже через месяц заметите результат. Вознаграждением за это станет не только стройная фигура, но и подтянутая кожа, здоровые волосы и ногти, а также отсутствие хронических болезней, отличное самочувствие и куча энергии.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.