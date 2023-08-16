Їмо не вдома: 8 правил здорового харчування, які допоможуть не набирати вагу

Якщо ви часто харчуєтеся поза домом і турбуєтеся про те, що занадто калорійні страви в меню можуть завдати шкоди вашій фігурі, не варто. Є кілька правил, які допоможуть вам не погладшати.

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Якщо ви обідаєте в кафе чи ресторані, дотримуватися здорового харчування може бути складно. Але існують деякі хитрощі, які допоможуть вам, харчуючись поза домом, не набирати зайві кілограми. Про це пише Realbuzz.

Просіть подавати соуси та заправки окремо

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За можливості завжди просіть, щоб будь-які заправки та соуси подавалися окремо. Це дасть вам змогу додати до їжі саме ту кількість, яку ви хочете, та уникнути зайвої олії та солі. Обирайте томатні соуси замість вершкових, вони містять менше жиру та калорій, а ще в їхньому складі є антиоксидант лікопін, який допомагає запобігти раку простати. Чоловіки мають з'їдати щонайменше сім порцій помідорів та продуктів на їхній основі на тиждень.

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Дивіться меню заздалегідь

Якщо ви знаєте, де збираєтеся поїсти, дуже важливо — зробити вибір у меню до того, як вирушите в ресторан. Якщо ви ознайомитеся з меню заздалегідь, у вас буде достатньо часу, щоб вибрати найкорисніші для здоров'я продукти, тож ви з меншою вірогідністю піддастеся спокусі або вмовлянням друзів. Отже, зайдіть в Інтернет або відкрийте меню, зробіть свій вибір і дотримуйтеся його.

Не піддавайтеся впливу друзів

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Не піддавайтеся спокусі вибрати нездорові варіанти, тому що так роблять інші. І не відчувайте себе зобов'язаним поступитися, якщо інші спокушають вас зробити це. Ви маєте пам'ятати, що це ваше тіло, і причина, з якої ви хочете схуднути, полягає в тому, щоб почуватися краще. Ви робите це для себе, а не для когось іншого. Після кількох спільних обідів, ваші друзі природним чином приймуть ваш новий здоровий підхід й перестануть чіплятися.

Обмежте закуски

Багато ресторанів пропонують якусь закуску перед вечерею, зазвичай це хліб. Незважаючи на те, що хліб не шкідливий, якщо ви збираєтеся повноцінно пообідати, краще від нього все ж відмовитися. Крім того, якщо вам буде потрібно довго чекати основну страву, ви ризикуєте з'їсти кілька порцій такого "компліменту". Якщо у вас є варіанти, вибирайте хліб із цільнозернового борошна, обмежтеся одним шматочком і постарайтеся додатково нічого на нього не намазувати.

Не беріть комплексний обід

Хороший спосіб зменшити розмір страв — замовити закуску як основну страву, але збільшити її, додавши кілька гарнірів. Виберіть улюблений гарнір, порцію сезонних овочів або і те, і інше, якщо ви дуже голодні. Просто переконайтеся, щоб заправка для овочів не була надто калорійною, а краще, попросіть подати її окремо і додайте на свій смак.

Обмежте вживання алкоголю

Алкоголь містить суттєві 7 калорій на грам (вуглеводи та білки містять близько 4 калорій на грам), тому якщо ви додасте кілька келихів, то ваша денна норма калорійності помітно збільшиться. Постарайтеся максимально обмежити вживання алкоголю і випивайте склянку води на кожну порцію алкоголю, це дасть змогу вашому організму уникнути зневоднення, а також наситити вас.

Не моріть себе голодом

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Не моріть себе голодом протягом дня, щоб компенсувати заплановану вечерю поза домом. Це відома помилка і, ймовірно, всі робили її. Якщо протягом дня у вас були правильні повноцінні прийоми їжі, то в ресторані вам не захочеться з'їсти всі позиції з меню. Якщо ви будете сильно голодні, то, найімовірніше, виберете найкалорійніші та найситніші страви, які будуть менш корисними.

Перейдіть на рибу

Обирайте рибу — біла риба містить дуже мало жиру та є чудовим джерелом білка, а жирна риба містить омега-3 жирні кислоти — "гарний" тип жирів, які захищають від серцевих захворювань і допомагають запобігти іншим захворюванням. Якщо ви не любите рибу, віддайте перевагу нежирному м'ясу, в ідеалі курці або індичці, і краще обирати приготоване на грилі або запечене, а не смажене.

Нагадаємо, якщо ви хочете швидко схуднути і позбутися зайвого жиру на животі, перший крок — це внести кілька простих змін у свій розпорядок дня.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.