10 секретів, які допоможуть швидко схуднути й позбутися жиру на животі

Якщо ви хочете швидко схуднути й позбутися зайвого жиру на животі, перший крок — це внести кілька простих змін у свій розпорядок дня.

Related video

Звички, які ви виробляєте на кухні, у спортзалі, з друзями та у своєму житті загалом, відіграють важливу роль у процесі схуднення, тому потрібно визначити те, що ви маєте й не маєте робити, щоб досягти результату. Дієтологи й експерти з харчування розкрили секрети, які допоможуть вам швидко схуднути й зменшити талію. Про це пише Eat This, Not That.

Ви можете подумати, що потрібно буде провести безліч годин у спортзалі й дотримуватися суворої дієти, щоб домогтися помітних результатів, але це не так. Звичайно, схуднення вимагає часу й деяких зусиль, але вам потрібно вибрати стійкий підхід, якого ви будете дотримуватися — і навіть отримувати від цього задоволення!

Змініть своє мислення

Фото: Getty

Якщо ви хочете схуднути, вам доведеться трохи змінити своє мислення. Зрештою, "трансформація починається з шиї", — каже Імоджен Ван Хааген, тренерка зі здорового способу життя, експертка з харчування.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Наприклад, якщо ви говорите собі, що завжди надто зайняті й не маєте часу, то, найімовірніше, не викроїте час для тренування та приготування здорової домашньої їжі. "Я завжди кажу, що ми завжди перемагаємо в тій грі, в яку граємо, — додає Ван Хааген. — Мова може бути надзвичайно бентежною і приводити вас у глухий кут. Але якщо ви зміните те, що говорите собі, можуть статися деякі чудові речі".

Ведіть щоденник харчування

Фото: Freepik

Це може здатися трохи виснажливим, але відстеження харчування може бути неймовірно корисним, якщо ви хочете швидко схуднути. Ситуація не зміниться, якщо ви не знаєте, скільки калорій ви споживаєте, тож стежте за цим.

"Більшість людей або сильно недооцінюють, або переоцінюють кількість їжі, яку вони з'їдають за день, — каже Ентоні Ленті, сертифікований фахівець із силової, фізичної підготовки та харчування. — Ваше харчування має вирішальне значення для досягнення ваших цілей у фітнесі. Якщо ви їсте приблизно одне й те саме щодня, відстежуйте протягом тижня, просто, щоб побачити, що можна скоригувати. Не забувайте також про рідкі калорії!"

Відмовтеся від дієти

Фото: Getty Images

Ван Хааген наголошує на важливості вживання в їжу продуктів, які підживлюють ваше тіло енергією, а не забирають її. Подумайте про продукти, які змушують вас почуватися млявими і втомленими, і про продукти, що викликають відчуття легкості й приплив енергії.

"Більшість планів дієти зосереджені на тому, що не можна їсти, що є обмеженням, — каже Ван Хааган. — Змінімо парадигму, замість того, щоб зосереджуватися на тому, що ви не можете їсти, зосередьтеся на тому, що ви можете їсти".

Дотримуйтесь режиму харчування

Фото: Getty

Впровадження графіка прийому їжі, за якого ви їсте в один і той самий час щодня, — чудовий спосіб переконатися, що ви не відхиляєтеся від наміченого шляху.

"Я завжди кажу: "Розум любить свободу, а тіло любить стабільність". Наше тіло прагне сталості під час приймання їжі, тому що це підтримує збалансованість нашої харчової поведінки, постійний рівень енергії, а також не дає нам переїдати", — пояснює Ван Хааган.

Їжте найбільші порції на сніданок

Найбільші прийоми їжі, які містять більшу частину вуглеводів, мають припадати на сніданок або обід. А на вечерю залишайте найменший прийом їжі з найменшим вмістом вуглеводів. Більшу частину вечірнього прийому мають становити овочі та білок.

"Найчастіше ми їмо найбільшу їжу наприкінці дня, але наш організм ніяк не може спалити надлишкову енергію, яку ми виробляємо, поки спимо, — каже Ван Хааган. — Це матиме велике значення для ваших результатів схуднення".

Рухайтеся

Фото: martin-dm/Getty Images

Встаньте, нарешті, з дивана та почніть рухатися. Це не тільки допоможе вам позбутися зайвої ваги — рух стимулює вироблення ендорфінів. І навіть якщо ви не тренуєтеся в спортзалі, це абсолютно нормально, тому що вправи не повинні сприйматися як покарання. Є безліч дивовижних способів впровадити рух у своє звичайне життя.

"Виберіть стиль руху, який приносить вам задоволення: танці, біг підтюпцем, прогулянки на природі, пілатес, йога, — пропонує Ван Хааган. — Рух допомагає збалансувати рівень цукру в крові та поліпшити загальний стан здоров'я".

Ліза Янг, докторка філософії погоджується з тим, що потрібно шукати вправи, які вам справді подобатимуться: "Вправи можуть бути жахливими для деяких людей, тому дуже важливо знайти програму тренувань, яка підходить саме вам. Це має бути те, чого ви з нетерпінням чекаєте щодня, а не боїтеся, — каже вона. — Виконання вправ може не тільки допомогти вам схуднути, але також може поліпшити здоров'я мозку, знизити ризик хронічних захворювань, зміцнити кістки та м'язи й поліпшити вашу здатність виконувати повсякденні завдання".

Вживайте продукти, корисні для кишечника

Фото: Pexels

Щасливий кишечник — це здоровий кишечник, тому переконайтеся, що ви споживаєте продукти, які підтримують його здоров'я. Корисні для кишечника продукти допомагають вашому організму ефективно засвоювати мінерали, покращують травлення та забезпечують правильну роботу вашого організму. До найкращих продуктів для кишківника відносять квашену капусту, спаржу, йогурт, ягоди, мигдаль, банани, броколі й імбир.

"Подбайте про свій кишківник, щоб зберегти здоров'я духу та тіла, — каже Ван Хааган. — Гормони щастя виробляються у вашому кишечнику (серотонін і дофамін). Якщо ви дбаєте про свій кишечник, ви дбаєте про своє психічне здоров'я".

Отримуйте вітамін D уранці

Фото: Freepik

Вітамін D може не тільки значно поліпшити настрій, а й допомогти і у ваших зусиллях зі зниження ваги. Дослідження, проведене компанією Northwestern Medicine, показало, що люди, які більшу частину часу піддавалися впливу сонячного світла вранці, мали значно нижчий індекс маси тіла порівняно з тими, хто піддавався впливу сонячного світла пізніше протягом дня.

Контролюйте рівень цукру

Не слід нехтувати контролем рівня цукру в крові. Ван Хааган підкреслює: "Коли у вас є невідповідності в рівні цукру в крові, це впливає на вашу енергію, настрій, когнітивні функції, а також збільшує ризик захворювань".

Наприклад, високий рівень цукру в крові зазвичай пов'язаний із діабетом 2 типу, а дослідження пов'язують діабет із ожирінням. Важливою харчовою звичкою для зниження високого рівня цукру в крові є додавання в раціон достатньої кількості розчинної клітковини.

Ретельно пережовуйте їжу

Фото: Getty Images

Ця порада може звучати як щось само собою зрозуміле, але ви будете здивовані, почувши від Ван Хааган, що більшість із нас пережовує їжу лише три-п'ять разів, тоді як ми маємо смакувати кожен шматочок, пережовуючи від 20 до 30 разів. "Ваша слина містить важливі ферменти, які розщеплюють їжу й допомагають кишечнику засвоювати більше поживних речовин", — зазначає вона.

Нагадаємо, ці 6 комбінацій продуктів ефективно спалюють жир і допомагають швидко схуднути.

Раніше Фокус писав про те, які 8 найкращих детокс-напоїв допоможуть схуднути й очистити організм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.