Вдала комбінація: 6 найкращих поєднань продуктів, які ефективно спалюють жир

Певні комбінації продуктів можуть допомогти вашому організму ефективніше спалювати жир і таким чином швидше скинути ненависні кілограми.

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Коли справа доходить до схуднення та підтримки здоров'я, експрес-дієти й швидкі рішення — не найкращі помічники. Лише розуміння ролі харчування і термічного ефекту їжі (TEF) може прокласти шлях до ефективної втрати ваги. TEF відноситься до енергії, яку наш організм витрачає на метаболізм продуктів, які ми їмо, і, обираючи правильні комбінації продуктів, ми можемо підсилити цей процес і сприяти кращому спалюванню жиру. Ось шість комбінацій продуктів, які спалюють жир і можуть допомогти вам схуднути. Про це пише Health Shots.

Дієтолог Мейтра Гала розповіла про 6 комбінацій продуктів, які спалюють жир і допомагають схуднути.

Вівсянка та горіхи

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Починати свій день із тарілки вівсянки з жменею горіхів, таких як мигдаль або волоські горіхи, — розумний крок для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Гала пояснює, що вівсянка багата на клітковину, яка збільшує вироблення греліну, гормону, відповідального за контроль голоду, що забезпечує відчуття ситості. Тим часом, горіхи містять мононенасичені та поліненасичені жири, які не тільки довше зберігають відчуття ситості, а й забезпечують необхідні поживні речовини та чудовий хрускіт.

Йогурт та ягоди

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Йогурт — молочний продукт, багатий на білок, він дає подвійну користь на вашому шляху до схуднення. Високий вміст білка підсилює термічний ефект їжі, змушуючи організм спалювати більше калорій під час перетравлення. "Крім того, йогурт містить вітамін D і кальцій, які допомагають регулювати вироблення жиру — гормону стресу кортизолу, тим самим сприяючи зниженню ваги", — каже експерт. Поєднання йогурту з ягодами, багатими на антиоксиданти, як-от чорниця, полуниця або малина, може ще більше знизити окислювальний стрес, підтримуючи загальний стан здоров'я й контроль ваги.

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Яйця і солодкий перець

Яйця, природне джерело поживних речовин, відіграють вирішальну роль у підвищенні метаболізму завдяки наявності холіну і високоякісних білків. Дієта з високим вмістом білка може підвищити метаболізм до 100 калорій на день завдяки термічному ефекту їжі. "Солодкий перець, багатий на вітамін С і капсаїцин, додає пікантності цій комбінації. Вітамін С допомагає боротися з кортизолом, гормоном, відповідальним за впертий жир на животі, а капсаїцин пригнічує апетит, сприяючи насиченню", — каже Гала.

Арахісове масло та яблуко

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Дует арахісового масла та яблука — чудове поєднання смаків і необхідних поживних речовин, які сприяють спалюванню жиру. Експертка з харчування пояснює, що арахіс є чудовим джерелом геністеїну і ресвератролу, поживних речовин, які протидіють активності генів накопичення жиру. Крім того, поєднання мононенасичених і поліненасичених жирних кислот в арахісовому маслі пригнічує відчуття голоду, сприяючи зниженню ваги. Яблука з низьким вмістом калорій і високим вмістом клітковини ідеально поєднуються з арахісовим маслом, підвищуючи загальну поживну цінність цього перекусу.

Авокадо та листові овочі

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Поєднання вершкового авокадо і листової зелені, такої як шпинат або капуста, створює насичений поживними речовинами салат, що сприяє спалюванню жиру. У листових овочах мало калорій, але багато клітковини, що сприяє більш високому термічному ефекту. Авокадо, з іншого боку, є фруктом, багатим на клітковину і корисні жири, що забезпечують постійну енергію і допомагають контролювати вагу. Додавайте авокадо до різних солоних і солодких страв, щоб насолодитися всіма його перевагами.

Чорний шоколад і горіхи

Вживання помірної кількості темного шоколаду із вмістом какао не менше 70% у поєднанні з жменькою горіхів теж може допомогти вам схуднути і не відчувати провини. Чорний шоколад допомагає схуднути, оскільки містить поліфеноли, потужні сполуки, які, як відомо, запобігають утворенню жиру і знищують жирові клітини, що призводить до термогенного ефекту, який посилює спалювання калорій. Горіхи, що містять омега-3 жирні кислоти і клітковину, допомагають прискорити обмін речовин і сприяють зниженню ваги.

Пам'ятайте про те, що, незважаючи на те, що ці комбінації і корисні, ключем до досягнення стійких результатів є збалансована дієта в поєднанні з регулярною фізичною активністю. Прийміть здоровий спосіб життя, і нехай ці поєднання продуктів харчування підстьобнуть ваш прогрес на шляху до стрункої фігури.

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Раніше Фокус писав про те, що існують продукти, які немов наркотик, викликають звикання і бажання їсти їх у величезних кількостях.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.