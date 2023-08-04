Удачная комбинация: 6 лучших сочетаний продуктов, которые эффективно сжигают жир

Определенные комбинации продуктов могут помочь вашему организму эффективнее сжигать жир и таким образом быстрее сбросить ненавистные килограммы.

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Когда дело доходит до похудения и поддержания здоровья, экспресс-диеты и быстрые решения — не самые лучшие помощники. Лишь понимание роли питания и термического эффекта пищи (TEF) может проложить путь к эффективной потере веса. TEF относится к энергии, которую наш организм расходует на метаболизм продуктов, которые мы едим, и, выбирая правильные комбинации продуктов, мы можем усилить этот процесс и способствовать лучшему сжиганию жира. Вот шесть комбинаций продуктов, которые сжигают жир и могут помочь вам похудеть. Об этом пишет Health Shots.

Диетолог Мэйтра Гала рассказала о 6 комбинациях продуктов, которые сжигают жир и помогают похудеть.

Овсянка и орехи

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Начинать свой день с тарелки овсянки с горстью орехов, таких как миндаль или грецкие орехи, — разумный шаг для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Гала объясняет, что овсянка богата клетчаткой, которая увеличивает выработку грелина, гормона, ответственного за контроль голода и обеспечивающего чувство сытости. Между тем, орехи содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые не только дольше сохраняют чувство сытости, но и обеспечивают необходимые питательные вещества и восхитительный хруст.

Йогурт и ягоды

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Йогурт — молочный продукт, богатый белком, он дает двойную пользу на вашем пути к похудению. Высокое содержание белка усиливает термический эффект пищи, заставляя организм сжигать больше калорий во время переваривания. "Кроме того, йогурт содержит витамин D и кальций, которые помогают регулировать выработку жира — гормона стресса кортизола, тем самым способствуя снижению веса", — говорит эксперт. Сочетание йогурта с ягодами, богатыми антиоксидантами, такими как черника, клубника или малина, может еще больше снизить окислительный стресс, поддерживая общее состояние здоровья и контроль веса.

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Яйца и сладкий перец

Яйца, природный источник питательных веществ, они играют решающую роль в повышении метаболизма благодаря наличию холина и высококачественных белков. Диета с высоким содержанием белка может повысить метаболизм до 100 калорий в день благодаря термическому эффекту пищи. "Сладкий перец, богат витамином С и капсаицином, добавляет пикантности этой комбинации. Витамин С помогает бороться с кортизолом, гормоном, ответственным за упрямый жир на животе, а капсаицин подавляет аппетит, способствуя насыщению", — говорит Гала.

Арахисовое масло и яблоко

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Дуэт арахисового масла и яблока представляет собой восхитительное сочетание вкусов и необходимых питательных веществ, которые способствуют сжиганию жира. Эксперт по питанию объясняет, что арахис является отличным источником генистеина и ресвератрола, питательных веществ, которые противодействуют активности генов накопления жира. Кроме того, сочетание мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот в арахисовом масле подавляет чувство голода, способствуя снижению веса. Яблоки с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки идеально сочетаются с арахисовым маслом, повышая общую питательную ценность этого перекуса.

Авокадо и листовые овощи

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Сочетание сливочного авокадо и листовой зелени, такой как шпинат или капуста, создает насыщенный питательными веществами салат, способствующий сжиганию жира. В листовых овощах мало калорий, но много клетчатки, что способствует более высокому термическому эффекту. Авокадо, с другой стороны, является фруктом, богатым клетчаткой и полезными жирами, обеспечивающими постоянную энергию и помогающими контролировать вес. Добавляйте авокадо в различные соленые и сладкие блюда, чтобы насладиться всеми его преимуществами.

Черный шоколад и орехи

Употребление умеренного количества темного шоколада с содержанием какао не менее 70% в сочетании с горсткой орехов тоже может помочь вам похудеть и не испытывать чувства вины. Черный шоколад помогает похудеть, так как содержит полифенолы, мощные соединения, которые, как известно, предотвращают образование жира и уничтожают жировые клетки, что приводит к термогенному эффекту, усиливающему сжигание калорий. Орехи, содержащие омега-3 жирные кислоты и клетчатку, помогают ускорить обмен веществ и способствуют снижению веса.

Помните о том, что, несмотря на то, что эти комбинации и полезны, ключом к достижению устойчивых результатов является сбалансированная диета в сочетании с регулярной физической активностью. Примите здоровый образ жизни, и пусть эти сочетания продуктов питания подстегнут ваш прогресс на пути к стройной фигуре.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.