10 секретов, которые помогут быстро похудеть и избавиться от жира на животе

Если вы хотите быстро похудеть и избавиться от лишнего жира на животе, первый шаг — это внести несколько простых изменений в свой распорядок дня.

Related video

Привычки, которые вы вырабатываете на кухне, в спортзале, с друзьями и в своей жизни в целом, играют важную роль в процессе похудения, поэтому нужно определить, то, что вы должны и не должны делать, чтобы добиться результата. Диетологи и эксперты по питанию раскрыли секреты, которые помогут вам быстро похудеть и уменьшить талию. Об этом пишет Eat This, Not That.

Вы можете подумать, что нужно будет провести множество часов в спортзале и придерживаться строгой диеты, чтобы добиться заметных результатов, но это не так. Конечно, похудение требует времени и некоторых усилий, но вам нужно выбрать устойчивый подход, которого вы будете придерживаться — и даже получать от этого удовольствие!

Измените свое мышление

Фото: Getty

Если вы хотите похудеть, вам придется немного изменить свое мышление. В конце концов, "трансформация начинается с шеи", — говорит Имоджен Ван Хааген, тренер по здоровому образу жизни, эксперт по питанию.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Например, если вы говорите себе, что всегда слишком заняты и у вас нет времени, то, скорее всего, не выкроите время для тренировки и приготовления здоровой домашней еды. "Я всегда говорю, что мы всегда побеждаем в той игре, в которую играем", — добавляет Ван Хааген. "Язык может быть чрезвычайно обескураживающим и приводить вас в тупик. Но если вы измените то, что говорите себе, могут произойти некоторые чудесные вещи".

Ведите дневник питания

Фото: Freepik

Это может показаться немного утомительным, но отслеживание питания может быть невероятно полезным, если вы хотите быстро похудеть. Ситуация не изменится, если вы не знаете, сколько калорий вы потребляете, так что следите за этим.

"Большинство людей либо сильно недооценивают, либо переоценивают количество еды, которое они съедают за день", — говорит Энтони Ленти, сертифицированный специалист по силовой, физической подготовке и питанию. "Ваше питание имеет решающее значение для достижения ваших целей в фитнесе. Если вы едите примерно одно и то же каждый день, отслеживайте в течение недели, просто, чтобы увидеть, что можно скорректировать. Не забывайте также о жидких калориях!"

Откажитесь от диеты

Фото: Getty Images

Ван Хааген подчеркивает важность употребления в пищу продуктов, которые подпитывают ваше тело энергией, а не забирают ее. Подумайте о продуктах, заставляющих вас чувствовать себя вялыми и усталым, и о продуктах, вызывающих чувство легкости и прилив энергии.

"Большинство планов диеты сосредоточены на том, что нельзя есть, что является ограничением", — говорит Ван Хааган. "Давайте изменим парадигму, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что вы не можете есть, сосредоточьтесь на том, что вы можете есть".

Соблюдайте режим питания

Фото: Getty

Внедрение графика приема пищи, при котором вы едите в одно и то же время каждый день, — отличный способ убедиться, что вы не отклоняетесь от намеченного пути.

"Я всегда говорю: "Разум любит свободу, а тело любит стабильность". Наше тело жаждет постоянства во время приема пищи, потому что это поддерживает сбалансированность нашего пищевого поведения, постоянный уровень энергии, а также не дает нам переедать", — объясняет Ван Хааган.

Ешьте самые большие порции на завтрак

Самые большие приемы пищи, которые содержат большую часть углеводов, должны приходиться на завтрак или обед. А на ужин оставляйте самый маленький прием пищи с наименьшим содержанием углеводов. Большую часть вечернего приема должны составлять овощи и белок.

"Чаще всего мы едим самую большую пищу в конце дня, но наш организм никак не может сжечь избыточную энергию, которую мы вырабатываем, пока спим", — говорит Ван Хааган. "Это будет иметь большое значение для ваших результатов похудения".

Двигайтесь

Фото: martin-dm/Getty Images

Встаньте, наконец, с дивана и начните двигаться. Помимо того, что это поможет вам избавиться от лишнего веса, движение стимулирует выработку эндорфинов. И даже если вы не тренируетесь в спортзале, это совершенно нормально, потому что упражнения не должны восприниматься как наказание. Есть множество удивительных способов внедрить движение в свою обычную жизнь.

"Выберите стиль движения, который доставляет вам удовольствие: танцы, бег трусцой, прогулки на природе, пилатес, йога", — предлагает Ван Хааган. "Движение помогает сбалансировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние здоровья".

Лиза Янг, доктор философии соглашается с тем, что нужно искать упражнения, которые вам действительно будут нравиться: "Упражнения могут быть ужасными для некоторых людей, поэтому очень важно найти программу тренировок, которая подходит именно вам. Это должно быть то, чего вы с нетерпением ждете каждый день, а не боитесь", — говорит она. "Выполнение упражнений может не только помочь вам похудеть, но также может улучшить здоровье мозга, снизить риск хронических заболеваний, укрепить кости и мышцы и улучшить вашу способность выполнять повседневные задачи".

Употребляйте продукты полезные для кишечника

Фото: Pexels

Счастливый кишечник — это здоровый кишечник, поэтому убедитесь, что вы потребляете продукты, которые поддерживают его здоровье. Полезные для кишечника продукты помогают вашему организму эффективно усваивать минералы, улучшают пищеварение и обеспечивают правильную работу вашего организма. К лучшим продуктам для кишечника относят: квашеную капусту, спаржу, йогурт, ягоды, миндаль, бананы, брокколи и имбирь.

"Позаботьтесь о своем кишечнике, чтобы сохранить здоровье духа и тела", — говорит Ван Хааган. "Гормоны счастья вырабатываются в вашем кишечнике (серотонин и дофамин). Если вы заботитесь о своем нем, вы заботитесь о своем психическом здоровье".

Получайте витамин D по утрам

Фото: Freepik

Помимо того, что витамин D может значительно улучшить настроение, он также может помочь и в ваших усилиях по снижению веса. Исследование, проведенное компанией Northwestern Medicine, показало, что люди, которые большую часть времени подвергались воздействию солнечного света с утра, имели значительно более низкий индекс массы тела по сравнению с теми, кто подвергался воздействию солнечного света позже в течение дня.

Контролируйте уровень сахара

Не следует пренебрегать контролем уровня сахара в крови. Ван Хааган подчеркивает: "Когда у вас есть несоответствия в уровне сахара в крови, это влияет на вашу энергию, настроение, когнитивные функции, а также увеличивает риск заболеваний".

Например, высокий уровень сахара в крови обычно связан с диабетом 2 типа, а исследования связывают диабет с ожирением. Важной пищевой привычкой для снижения высокого уровня сахара в крови является добавление в рацион достаточного количества растворимой клетчатки.

Тщательно пережевывайте пищу

Фото: Getty Images

Этот совет может звучать как что-то само собой разумеющееся, но вы будете удивлены, услышав от Ван Хаагана, что большинство из нас пережевывает пищу всего три-пять раз, тогда как мы должны смаковать каждый кусочек от 20 до 30 раз. "Ваша слюна содержит важные ферменты, которые расщепляют пищу и помогают кишечнику усваивать больше питательных веществ", — отмечает он.

Напомним, эти 6 комбинаций продуктов эффективно сжигают жир и помогают быстро похудеть.

Ранее Фокус писал о том, какие 8 лучших детокс-напитков помогут похудеть и очистить организм.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.