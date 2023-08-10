Дієта для ледачих: 6 порад, які допоможуть схуднути не напружуючись

Коли справа доходить до дієти, багато хто здувається, проявляючи лінь та слабкість. Але здорове харчування не обов'язково має бути важкою роботою.

Related video

Для того щоб схуднути, не потрібно сидіти на суворій дієті й у всьому себе обмежувати. Час жорстких монодієт давно минув. Зараз у моді орієнтир на здоров'я і саме здорові звички в харчуванні можуть допомогти схуднути навіть найледачішим. Ці 6 порад скорегують ваше харчування й допоможуть привести фігуру до ладу. Про це пише Realbuzz.

Їжте повільно

Фото: Freepik

Виявляється, є частка правди в старій приказці про те, що вашому мозку потрібно до 20 хвилин, щоб визначити, що шлунок уже повний. Дослідники з Університету Род-Айленда виявили, що ті, хто їсть повільно, менш схильні до повноти і в середньому споживають на 10% менше калорій, ніж їхні колеги, які їдять швидко.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Повільніше харчування також покращує травлення, адже ви ретельно пережовуєте їжу, що теж дуже важливо. Навчіться не їсти на ходу, а насолоджуватися і незабаром помітите, що кілограми випаровуються разом із розмірами ваших порцій.

Харчуйтеся "чисто"

Фото: Getty Images

Нездорова їжа — це класична їжа для тих, кому лінь займатися приготуванням, адже купуючи готову їжу, ви не витрачаєте зусиль. Якщо ви вважаєте себе ледачою людиною і у вас під рукою є нездорова їжа, напевно, ви надасте перевагу її приготуванню поживної їжі. Рішення просте — приберіть із дому всю нездорову їжу, і у вас не залишиться вибору, окрім як харчуватися здоровою їжею.

Якщо ви думаєте, що однією лише силою волі зможете триматися подалі від шкідливої їжі, подумайте ще раз. Вчений з Бостона доктор Девід Людвіг виявив, що у людей, які регулярно їли нездорову їжу, спостерігалася залежність, схожа на ту, що відчувають наркомани.

Візьміть тарілку меншого розміру

Фото: Getty

Журнал про поведінкове харчування Appetite опублікував статтю із захопливою назвою "Математичний зв'язок між розміром посуду і розміром порції". Дивно, але з 1960-х років тарілки стали більшими приблизно на 20%. Це збільшення, згідно з дослідженням, означало збільшення порцій, що, своєю чергою, призвело до збільшення споживання калорій.

Найпростіший спосіб протистояти цьому, який не потребує зусиль, — купити тарілку меншого розміру. Ви будете шоковані тим, як мало їжі потрібно, щоб насититися, й поступово навчитеся легко контролювати свої порції.

Готуйте самостійно

Фото: Getty

Коли ви приходите додому з роботи після довгого дня, легше вибрати їжу, яку можна швидко розігріти в мікрохвильовці. Але якщо врахувати, що дослідження Університету Глазго показало, що готові страви "поживно хаотичні", стає очевидним, що цієї звички потрібно позбуватися.

На щастя, є спосіб насолоджуватися готовими стравами, навіть коли ви на дієті. Готувати їжу для заморозки набагато простіше, ніж ви думаєте, адже ви можете приготувати запаси на весь тиждень у вихідний. Переконайтеся, що їжа, яку ви готуєте, здорова і поживна, і тоді у вас не буде потреби їсти напівфабрикати.

Пийте більше води

Фото: Freepik

Іноді все, що потрібно зробити, щоб почати худнути — це більше пити. Згідно з дослідженням, проведеним у Технічному університеті Вірджинії, така проста річ, як дві склянки води перед кожним прийомом їжі, може допомогти вам удвічі швидше скидати вагу.

Так відбувається тому, що питна вода допомагає наповнити шлунок, а це означає, що ви будете не такі голодні і з'їсте менше. Експерт з ожиріння Стівен Кук, доктор медичних наук, також стверджує, що вживання великої кількості води є одним із найбезпечніших перевірених методів схуднення, і пропонує кожному постійно носити з собою пляшку з водою, з якої можна пити протягом дня.

Приберіть гаджети

Фото: Getty Images

Багатьом серед вас це не сподобається, але час вимкнути телевізор і прибрати з рук телефон. Принаймні, поки ви їсте. Дослідження, опубліковане в Psychological Science, показало, що люди, які їдять, відволікаючись на гаджети, частіше переїдають.

Поки ваш мозок відволікається на перегляд телевізора, ваша здатність відчувати смак притуплятиметься, що фактично означає, що ви з'їсте більше їжі, ніж зазвичай. Замість того, щоб відволікатися на телевізор, зосередьтеся на їжі. Ця проста зміна призведе до того, що ви будете їсти менше і схуднете.

Нагадаємо, які найпоширеніші причини збільшення ваги у жінок.

Раніше Фокус писав про те, якщо ви хочете швидко схуднути і позбутися зайвого жиру на животі, перший крок — це внести кілька простих змін у свій розпорядок дня.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.