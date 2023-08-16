Едим не дома: 8 правил здорового питания, которые помогут не набирать вес

Если вы часто питаетесь вне дома и беспокоитесь о том, что слишком калорийные блюда в меню могут нанести ущерб вашей фигуре, не стоит. Есть несколько правил, которые помогут вам не растолстеть.

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Если вы обедаете в кафе или ресторане, придерживаться здорового питания может быть сложно. Но существуют некоторые уловки, которые помогут вам, питаясь вне дома, не набирать лишние килограммы. Об этом пишет Realbuzz.

Просите подавать соусы и заправки отдельно

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По возможности всегда просите, чтобы любые заправки и соусы подавались отдельно. Это позволит вам добавить к еде именно то количество, которое вы хотите, и избежать лишнего масла и соли. Выбирайте томатные соусы вместо сливочных, они содержат меньше жира и калорий, а еще в их составе есть антиоксидант ликопин, который помогает предотвратить рак простаты. Мужчины должны съедать не менее семи порций помидоров и продуктов на их основе в неделю.

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Смотрите меню заранее

Если вы знаете, где собираетесь поесть, очень важно — сделать выбор в меню до того, как отправитесь в ресторан. Если вы ознакомитесь с меню заранее, у вас будет достаточно времени, чтобы выбрать самые полезные для здоровья продукты, поэтому вы с меньшей вероятностью поддадитесь искушению или уговорам друзей. Итак, зайдите в Интернет или откройте меню, сделайте свой выбор и придерживайтесь его.

Не поддавайтесь влиянию друзей

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Не поддавайтесь искушению выбрать нездоровые варианты, потому что так делают другие. И не чувствуйте себя обязанным уступить, если другие соблазняют вас сделать это. Вы должны помнить, что это ваше тело, и причина, по которой вы хотите похудеть, заключается в том, чтобы чувствовать себя лучше. Вы делаете это для себя, а не для кого-то другого. После нескольких совместных обедов, ваши друзья естественным образом примут ваш новый здоровый подход и перестанут приставать.

Ограничьте закуски

Многие рестораны предлагают какую-то закуску перед ужином, обычно это хлеб. Несмотря на то, что хлеб не вреден, если вы собираетесь полноценно пообедать, лучше от него все же отказаться. Кроме того, если вам потребуется долго ждать основное блюдо, вы рискуете съесть несколько порций такого "комплимента". Если у вас есть варианты, выбирайте хлеб из цельнозерновой муки, ограничьтесь одним кусочком и постарайтесь дополнительно ничего на него не намазывать.

Не берите комплексный обед

Хороший способ уменьшить размер блюд — заказать закуску в качестве основного блюда, но увеличить его, добавив несколько гарниров. Выберите любимый гарнир, порцию сезонных овощей или и то, и другое, если вы очень голодны. Просто убедитесь, чтобы заправка для овощей не была слишком калорийной, а лучше, попросите подать ее отдельно и добавьте по своему вкусу.

Ограничьте употребление алкоголя

Алкоголь содержит существенные 7 калорий на грамм (углеводы и белки содержат около 4 калорий на грамм), поэтому если вы добавите несколько бокалов, то ваша дневная норма калорийности заметно увеличится. Постарайтесь максимально ограничить употребление алкоголя и выпивайте стакан воды на каждую порцию алкоголя, это позволит вашему организму избежать обезвоживания, а также насытить вас.

Не морите себя голодом

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Не морите себя голодом в течение дня, чтобы компенсировать запланированный ужин вне дома. Это известная ошибка и, вероятно, все совершали ее. Если на протяжении для у вас были правильные полноценные приемы пищи, то в ресторане вам не захочется съесть все позиции из меню. Если вы будете сильно голодны, то, скорее всего, выберете самые калорийные и сытные блюда, которые будут менее полезными.

Перейдите на рыбу

Выбирайте рыбу — белая рыба содержит очень мало жира и является отличным источником белка, а жирная рыба содержит омега-3 жирные кислоты — "хороший" тип жиров, которые защищают от сердечных заболеваний и помогают предотвратить другие заболевания. Если вы не любите рыбу, отдайте предпочтение нежирному мясу, в идеале курице или индейке, и лучше выбирать приготовленное на гриле или запеченное, а не жареное.

Напомним, если вы хотите быстро похудеть и избавиться от лишнего жира на животе, первый шаг — это внести несколько простых изменений в свой распорядок дня.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.