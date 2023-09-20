"1000 грн за литр": звезда сериала "Поймать Кайдаша" поделилась фактами об ослином молоке

На ослиную ферму актриса отправилась с подругой и детьми.

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33-летняя украинская актриса Антонина Хижняк, больше всего полюбившаяся зрителям в роли Мотри из сериала "Поймать Кайдаша" вместе с сыном Максимом и подругой с ее ребенком посетила ослиную ферму в селе Великие Дмитровичи и рассказала о своих впечатлениях от поездки в Instagram.

Звезда поделилась фотографиями, а также очень интересно рассказала о том, что узнала об ослином молоке. Многие факты удивили саму актрису.

"Во-первых, жирность ослиного молока меньше процента, а если быть точными, то 0,83. Во-вторых, ослица дает в сутки 300, максимум 500 миллилитров молока. В-третьих, это молоко имеет на 90% практически идентичный состав, как и человеческое, материнское молоко. То есть этим молоком можно поить даже новорожденных. И самое главное – это цена. Литр ослиного молока будет стоить вам тысячу гривен. Я никогда не встречала молоко по такой цене. Это молоко может храниться не больше, чем три дня. Я попробовала это молоко, у него действительно очень пикантный вкус. Оно абсолютно нежирное и почти ничем не пахнет. И очень похоже на кокосовое. Это даже подтвердил мой сын, который тоже осмелился попробовать его", – поделилась Антонина.

Она призывает своих подписчиков активнее путешествовать по Украине и открывать для себя такие интересные места.

Ранее Фокус писал, что россияне украли украинский сериал "Поймать Кайдаша" и переозвучили его, чтобы показывать на пиратских платформах. Антонина Хижняк уже отреагировала на этот поступок.