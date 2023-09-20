"1000 грн за літр": зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділилася фактами про осляче молоко

На ослячу ферму актриса вирушила з подругою і дітьми.

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33-річна українська акторка Антоніна Хижняк, яка найбільше полюбилася глядачам у ролі Мотрі з серіалу "Спіймати Кайдаша", разом із сином Максимом і подругою з її дитиною відвідала ослячу ферму в селі Великі Дмитровичі та розповіла про свої враження від поїздки в Instagram.

Зірка поділилася фотографіями, а також дуже цікаво розповіла про те, що дізналася про осляче молоко. Багато фактів здивували саму актрису.

"По-перше, жирність ослиного молока менша за відсоток, а якщо бути точними, то 0,83. По-друге, ослиця дає на добу 300, максимум 500 мілілітрів молока. По-третє, це молоко має на 90% практично ідентичний склад, як і людське, материнське молоко. Тобто цим молоком можна поїти навіть новонароджених. І найголовніше — це ціна. Літр ослиного молока коштуватиме вам тисячу гривень. Я ніколи не зустрічала молоко за такою ціною. Це молоко може зберігатися не більше, ніж три дні. Я спробувала це молоко, воно справді має дуже пікантний смак. Воно абсолютно нежирне і майже нічим не пахне. І дуже схоже на кокосове. Це навіть підтвердив мій син, який теж наважився спробувати його", — поділилася Антоніна.

Вона закликає своїх підписників активніше подорожувати Україною та відкривати для себе такі цікаві місця.

Раніше Фокус писав, що росіяни вкрали український серіал "Спіймати Кайдаша" і переозвучили його, щоб показувати на піратських платформах. Антоніна Хижняк уже відреагувала на цей вчинок.