Слава Демин рассказал, что телеведущий Андрей Доманский давно сбежал из Украины (видео)

По информации ведущего Славы Демина, Андрей Доманский выехал из Украины в одну из стран Балтии.

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Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что Андрей Доманский уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Но, невзирая на то, что он продвигал российские нарративы на нашем телевидении, он переехал не в Россию. Демин на канале "Слава ПРО" сообщил, что Доманский находится в одной из стран Балтии — Эстонии, Латвии или Литве.

Демин отметил, что телеведущий Доманский пропал из информационного пространства и никакой информации о нем нигде нет.

"Андрей пропал из информационного пространства после начала полномасштабного вторжения. Никакой информации про него абсолютно нигде нет. Я даже написал ему предложение сделать интервью совместно с "Слава+", но он прочитал сообщение и ничего не ответил. Но наши общие знакомые мне рассказали, что, по их данным, Андрей давно выехал из страны", — поделился Демин.

Он рассказал, что общие знакомые сообщили ему, что Доманский выехал, так как с его телевизионным прошлым в Украине ему делать нечего.

"Все мы помним его телеэфиры ко "дню победы" и много других пропагандистских "х*ней", — сказал Демин.

За полтора года (войны — ред.) Доманский, со слов Демина, разместил пост в социальных сетях, где благодарил волонтеров. Однако, из-за сильного хейта, он закрыл страницы, а позже вообще их удалил.

Демин отметил, что общие знакомые рассказали ему, что Доманский покинул страну официально благодаря статусу многодетного отца. Как известно, он воспитывает пятерых детей, троим из которых еще не исполнилось 18 лет.

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Напомним, 10 августа Фокус писал о том, что Катя Осадчая прокомментировала скандал с Остапчуком. Ведущий Владимир Остапчук в своем шоу поднял тему депиляции женщин.

Ранее сообщалось, что Тимур Мирошниченко в очередной раз стал ведущим "Евровидения" и рассказывал, как песенный конкурс прошел в Ливерпуле вместо Украины из-за войны.