Слава Дьомін розповів, що телеведучий Андрій Доманський давно втік з України (відео)

За інформацією ведучого Слави Дьоміна, Андрій Доманський виїхав з України в одну з країн Балтії.

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Український ведучий Слава Дьомін розповів, що Андрій Доманський виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Але, незважаючи на те, що він просував російські наративи на нашому телебаченні, він переїхав не в Росію. Дьомін на каналі"Слава ПРО" повідомив, що Доманський перебуває в одній із країн Балтії — Естонії, Латвії або Литві.

Дьомін зазначив, що телеведучий Доманський зник з інформаційного простору і жодної інформації про нього ніде немає.

"Андрій зник з інформаційного простору після початку повномасштабного вторгнення. Жодної інформації про нього абсолютно ніде немає. Я навіть написав йому пропозицію зробити інтерв'ю спільно зі "Слава+", але він прочитав повідомлення і нічого не відповів. Але наші спільні знайомі мені розповіли, що, за їхніми даними, Андрій давно виїхав із країни", — поділився Дьомін.

Він розповів, що спільні знайомі повідомили йому, що Доманський виїхав, оскільки з його телевізійним минулим в Україні йому робити нічого.

"Усі ми пам'ятаємо його телеефіри до "дня перемоги" і багато інших пропагандистських "х*ней", — сказав Дьомін.

За півтора року (війни — ред.) Доманський, зі слів Дьоміна, розмістив пост у соціальних мережах, де дякував волонтерам. Однак, через сильний хейт, він закрив сторінки, а пізніше взагалі їх видалив.

Дьомін зазначив, що спільні знайомі розповіли йому, що Доманський покинув країну офіційно завдяки статусу багатодітного батька. Як відомо, він виховує п'ятьох дітей, трьом із яких ще не виповнилося 18 років.

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Нагадаємо, 10 серпня Фокус писав про те, що Катя Осадча прокоментувала скандал з Остапчуком. Ведучий Володимир Остапчук у своєму шоу порушив тему депіляції жінок.

Раніше повідомлялося, що Тимур Мірошниченко вкотре став ведучим "Євробачення" і розповідав, як пісенний конкурс пройшов у Ліверпулі замість України через війну.