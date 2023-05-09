Українські прапори й атмосфера Одеси. Ведучий Тимур Мірошниченко розповів про початок "Євробачення"

Відомий український телеведучий розповів, на що чекати від першого півфіналу "Євробачення" 9 травня.

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Вже сьогодні, 9 травня, у британському Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Один із ведучих Церемонії відкриття та самого конкурсу Тимур Мірошниченко розповів в ефірі "1+1", яка атмосфера панує в місті.

Нагадаємо, хоч Україна й перемогла в конкурсі "Євробачення" 2022 року, але через війну з Росією конкурс було вирішено перенести до Великобританії, учасник якої посів друге місце. Тож конкурс пройде в Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться сьогодні. У ньому візьмуть участь 15 конкурсантів, у фінал вийдуть 10 із них.

Україна як переможниця минулого року автоматично опинилася у фіналі. Цього року нашу країну представляє дует TVORCHI.

"Я ось вийшов недалеко від готелю й одразу побачив український прапор. Українські кольори тут усюди. Атмосфера така, ніби я потрапив в Одесу. Тут і запах моря, і чайки, які літають усюди. І ось цей мультинаціональний колорит, який є в Одесі, він присутній також тут. Ну, не дарма, Ліверпуль і Одеса — міста-побратими", — розповів ведучий.

Репортаж Тимура Мірошниченка з Ліверпуля

Тимур Мірошниченко розповів, що шоу обіцяє бути дуже видовищним і красивим. І воно повністю присвячене Україні та її насущним питанням.

"Із перших секунд в ефірі пронизують мурашки по тілу, бо все просякнуте Україною. Не уникають цього року ні слова війна, ні наших проблем. З перших хвилин виникає така хвиля емоцій. На нас чекає дуже круте шоу", — пообіцяв ведучий, відмітивши, що особливі емоції викликають номери, які показують між виступамита які сповнені української тематики.

Уже відомо, що близько 40% пісень на "Євробаченні-2023" будуть виконані мовами країн-учасниць. Ведучий це пояснив тим, що через розпочату РФ війну дедалі більше країн прагнуть самоідентифікації.

За його словами, жителі Ліверпуля дуже добре ставляться до українців і, коли бачать українську символіку, підходять підтримати й сказати теплі слова.

Цього року за учасників Євробачення зможуть голосувати навіть мешканці тих країн, які не беруть участі в конкурсі. Зробити це можна буде через офіційний додаток "Євробачення". Росію — заблоковано.

Переглянути перший півфінал "Євробачення" 9 травня можна на офіційному сайті конкурсу на YouTube. Також прямий ефір можна переглянути в додатку "Дія", у розділі "Дія.TV".

Нагадаємо, до Ліверпуля вже прибула Вєрка Сердючка, учасниця "Євробачення" у 2007 році. Номер артиста Андрія Данилка досі залишається одним із найпопулярніших в історії конкурсу.