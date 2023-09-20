"Всегда вместе": Михаил Федоров поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)

Михаил Федоров и его жена Анастасия женаты девять лет и воспитывают дочь Марию.

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Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров поздравил жену Анастасию с годовщиной свадьбы. Архивные фото с возлюбленной он показал в своем Instagram.

"9 лет назад мы поженились. Уверенно движемся вперед. Трансформируемся, учимся, работаем над собой. Всегда вместе. Это бесценно. Люблю, уважаю, ценю", — написал Михаил Федоров.

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В частности, украинский министр показал фото со свадьбы и несколько черно-белых кадров, на которых держится с женой за руки.

Михаил Федоров с женой

"Люблююююю, с годовщиной нас❤️", — ответила в комментариях Анастасия.

"Счастья, любви и вдохновения! Замечательная пара. Всего вам наилучшего!!!", "Красивые! Будьте счастливы всегда", "Поздравляю 🎉 Когда уже можно будет жениться в дии?" — пишут в комментариях подписчики украинского министра.

Супруги воспитывают 6-летнюю дочь Марию, которая в этом году пошла в первый класс.

Михаил Федоров с семьей

Как известно, Анастасия Федорова в 2021 году основала бренд женской одежды Cover Apparel.

Михаил Федоров с дочерью Марией

Напомним, Андрей Бедняков поздравил дочь с восьмым днем рождения.

Также Фокус писал о новой должности Михаила Федорова с марта 2023 года.