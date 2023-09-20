"Довбуш" через месяц после премьеры стал самым кассовым игровым фильмом в Украине

Фильм вышел в прокат 24 августа и продолжает собирать залы.

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Украинский художественный исторический фильм "Довбуш", рассказывающий о повстанческом движении карпатских опришков во главе с Олексой Довбушем в XVIII веке, режиссера Олеся Санина стал самой кассовой игровой отечественной лентой после четырех недель проката. Об этом сообщается на странице картины в Faсebook.

"За время показов в кино фильм собрал 43 141 437 грн. бокс-офиса, а количество проданных билетов составило 304 318. Спасибо всем зрителям за поддержку, одобрительные отзывы и заполненные залы. Прокат продолжается, поэтому кто еще не знаком с историей братьев Довбушей — скорее присоединяйтесь к просмотру на больших экранах", – говорится в публикации.

Кассовые сборы радуют создателей картины Фото: Dovbush Movie

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Съемки "Довбуша" стартовали еще в 2018 году. Но релиз уже созданной картины неоднократно переносили: сначала по причине ковидного карантина, позже — из-за полномасштабного вторжения РФ. В конце концов 24 августа 2023 года долгожданная лента вышла в отечественный прокат. На сегодня – это самый дорогой и масштабный проект в украинской киноиндустрии. Съемки стоили около 120 млн грн, 65 млн из которых было предоставлено Государственным агентством Украины по вопросам кино.

Для съемок сшили более 1000 костюмов, над которыми работало более 3000 костюмеров, а количество людей, одновременно задействованных в съемочном процессе — около 600 человек. По информации команды картины, гримерный департамент фильма "Довбуш" собственноручно изготовил 450 париков и сварил 150 литров киношной крови. Кроме того, команда под руководством Ирины Солодовской создавала для героев фактуры и материалы для грима.

Главную роль в картине сыграл Сергей Стрельников, воплотивший на экране образ Олексы Довбуша. Выбор актера в свое время понравился не всем, поскольку он много снимался в российских сериалах, а в одном из них даже сыграл Василия Чапаева. Однако Стрельников не только в очередной раз доказал свой профессионализм, блестяще сыграв в картине, но и после вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года отказался от любого сотрудничества с россиянами, добровольно отрекшись от 80% своей карьеры.

Ранее Фокус более подробно писал, чем интересен "Довбуш" зрителям.