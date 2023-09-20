"Довбуш" через місяць після прем'єри став найкасовішим ігровим фільмом в Україні

Фільм вийшов у прокат 24 серпня і продовжує збирати зали.

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Український художній історичний фільм "Довбуш", що розповідає про повстанський рух карпатських опришків на чолі з Олексою Довбушем у XVIII столітті, режисера Олеся Саніна став найкасовішою ігровою вітчизняною стрічкою після чотирьох тижнів прокату. Про це повідомляється на сторінці картини у Faсebook.

"За час показів у кіно фільм зібрав 43 141 437 грн. бокс-офісу, а кількість проданих квитків склала 304 318. Дякуємо всім глядачам за підтримку, схвальні відгуки та заповнені зали. Прокат триває, тож хто ще не знайомий з історією братів Довбушів — мерщій долучайтеся до перегляду на великих екранах", — йдеться у публікації.

Касові збори радують творців картини Фото: Dovbush Movie

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Зйомки "Довбуша" стартували ще 2018 року. Але реліз уже створеної картини неодноразово переносили: спочатку через ковідний карантин, пізніше — через повномасштабне вторгнення РФ. Зрештою 24 серпня 2023 року довгоочікувана стрічка вийшла у вітчизняний прокат. На сьогодні — це найдорожчий і наймасштабніший проєкт в українській кіноіндустрії. Зйомки коштували близько 120 млн грн, 65 млн з яких було надано Державним агентством України з питань кіно.

Для зйомок пошили понад 1000 костюмів, над якими працювало понад 3000 костюмерів, а кількість людей, одночасно задіяних у знімальному процесі, — близько 600 осіб. За інформацією команди картини, гримерний департамент фільму "Довбуш" власноруч виготовив 450 перук і зварив 150 літрів кіношної крові. Крім того, команда під керівництвом Ірини Солодовської створювала для героїв фактури та матеріали для гриму.

Головну роль у картині зіграв Сергій Стрельников, який втілив на екрані образ Олекси Довбуша. Вибір актора свого часу сподобався не всім, оскільки він багато знімався в російських серіалах, а в одному з них навіть зіграв Василя Чапаєва. Однак Стрельников не тільки вкотре довів свій професіоналізм, блискуче зігравши в картині, а й після вторгнення ЗС РФ в Україну в лютому 2022 року відмовився від будь-якої співпраці з росіянами і добровільно зрікся 80% своєї кар'єри .

Раніше Фокус детальніше писав, чим цікавий "Довбуш" глядачам.