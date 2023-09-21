Эмма Уотсон в черном мини посетила первый ряд шоу Prada в Милане (фото)

Звезда экрана продемонстрировала элегантный образ в темных тонах.

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33-летняя британская актриса Эмма Уотсон в черном мини посетила первый ряд шоу Prada в Милане. Об этом пишет Hollywood Life.

Звезда "Гарри Поттера" 21 сентября 2023 года посетила показ в рамках Миланской недели моды, продемонстрировав крошечное черное платье, которое подчеркивало ее длинные ноги.

Для шоу Prada Уотсон надела черное мини-платье с вырезом по бокам на груди. Свой образ она дополнила парой черных кожаных лодочек с острым носом и лаконичной сумочкой Prada.

Актриса распустила свои короткие каштановые волосы до плеч, наполовину уложенные назад с помощью черного банта.

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Эмма Уотсон Фото: Getty Images

Среди главных гостей первого ряда также были Венсан Кассель, Бенедикт Камбербэтч и Скарлетт Йоханссон.

Ожидается, что показ Prada станет первым по посещению события знаменитостями из А-листа во время Миланской недели моды 2023 года.

Эмма Уотсон Фото: Getty Images

Эмма Уотсон давно сотрудничает с Prada. В 2022 году она сама срежиссировала ролик для Prada Beauty. Звезда экрана позировала в розовом платье с голой спиной, а во время бэкстейджа ей помогали несколько помощников, которые поддерживали длинный шлейф, пока Уотсон поднималась на платформу.

Эмма Уотсон для Prada

Напомним, Эмма Уотсон примерила особенное платье.

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