Емма Вотсон у чорному міні відвідала перший ряд шоу Prada у Мілані (фото)

Зірка екрану продемонструвала елегантний образ у темних тонах.

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33-річна британська акторка Емма Вотсон у чорному міні відвідала перший ряд шоу Prada у Мілані. Про це пише Hollywood Life.

Зірка "Гаррі Поттера" 21 вересня 2023 року відвідала показ у рамках Міланського тижня моди, продемонструвавши крихітну чорну сукню, яка підкреслювала її довгі ноги.

Для шоу Prada Вотсон одягла чорну мінісукню з вирізом з боків на грудях. Свій образ вона доповнила парою чорних шкіряних човників із гострим носом та лаконічною сумочкою Prada.

Акторка розпустила своє коротке каштанове волосся до плечей, наполовину укладене назад за допомогою чорного банта.

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Емма Вотсон Фото: Getty Images

Серед головних гостей першого ряду також були Венсан Кассель, Бенедикт Камбербетч та Скарлет Йоганссон.

Очікується, що показ Prada стане першим щодо відвідування події знаменитостями з А-листа під час Міланського тижня моди 2023.

Емма Вотсон Фото: Getty Images

Емма Вотсон давно співпрацює з Prada. У 2022 році вона сама зрежисувала ролик для Prada Beauty. Зірка екрану позувала в рожевій сукні з голою спиною, а під час бекстейджу їй допомагали кілька помічників, які підтримували довгий шлейф, доки Вотсон піднімалася на платформу.

Емма Вотсон для Prada

Нагадаємо, Емма Вотсон приміряла особливу сукню.

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