Емма Вотсон та її брат у парних образах відвідали Вімблдон (фото)

Зіркове сімейство разом вболівало на трибунах тенісного матчу та позувало фотографам у VIP-зоні.

Related video

33-річна британська акторка Емма Вотсон відвідала фінал Вімблдону серед чоловіків у компанії свого меншого брата у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Зірку "Гаррі Поттера" помітили на трибунах з її 30-річним братом Алексом, коли вони спостерігали за поєдинком Новака Джоковича з Карлосом Алькарасом у фінальному матчі в неділю, 16 липня 2023.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Емма Вотсон з братом Алексом Фото: Getty Images

У цей же час на трибунах був присутній колишній бойфренд акторки Брендон Грін, проте разом вони не були помічені. Кілька тижнів тому Вотсон розійшлася з Брендоном, сином магната роздрібної торгівлі Філіпа Гріна. Емма була з Брендоном протягом 18 місяців.

На фіналі Вімблдону зірка "Маленьких жінок" зʼявилася в білій блузці без рукавів і персикових штанах. Емма доповнила свій образ парою білих балеток і тримала речі в сумочці відтінку хакі. Вона додала гламуру своєму стильному образу за допомогою пісочного капелюха з широкими крисами.

До Емми приєднався її молодший брат Алекс, який був у світло-рожевому піджаку, доповнивши образ зіркової сестри.

Емма Вотсон з братом Алексом Фото: Getty Images

Нагадаємо, Емму Вотсон помітили на побаченні з багатим бойфрендом із США.

Також Фокус писав про особливу сукню Емми Вотсон.