Емма Вотсон пішла на побачення з новим багатим бойфрендом зі США (фото)

Раніше зірка "Гаррі Поттера" розлучилася із Бренданом Гріном, сином британського мільярдера, а потім сходила на побачення у Венеції з черговим завидним бойфрендом.

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Емма Вотсон знову почала ходити на побачення. І протягом останніх кількох тижнів її сфотографували вже з другим претендентом на роль бойфренда. У Венеції її бачили із засновником бренду закусок PROPER Раяном Коном. Про це пише Daily Mail.

33-річна актриса чудово проводить час після того, як стало відомо, що вона розлучилася з Бренданом Гріном, сином магната сера Філіпа Гріна.

Емма Вотсон і Раян Кон у Венеції

До речі, саме після фото, зроблених у Венеції, відносини Емми та Брендана стали надбанням громадськості. Але після 18-місячного роману вони розлучилися. І інсайдери повідомили, що Грін виявився надто несерйозним для Емми, яка здобула освіту в престижному університеті Брауна і розпочала навчання в Оксфорді.

Брендон має репутацію любителя вечірок та раніше зустрічався з рядом моделей. Одного разу його спіймали, коли він дав ляпаса Кейт Мосс на відпочинку в Сент-Бартсі.

Він виріс у Монако, а його бар-міцва у легендарному готелі Du Cap включала виступи Бейонсе та Андреа Бочеллі.

Однак зовсім недавно він почав виявляти інтерес до добрих справ, включаючи біорізноманіття та океани, і друзі описували його як "ввічливого та розумного". Але для Емми цього, мабуть, виявилося замало.

Раян Кон, з яким Емма Вотсон обіймалася і каталася на водному таксі у Венеції, відомий як засновник бренду закусок PROPER. Він любить велосипедний спорт, туризм та серфінг. А також займається питаннями екології та інвестує у технології.

Емма Вотсон і Раян Кон у Венеції

Так що він здається непоганою партією для Емми, яка раніше зустрічалася з однокурсниками Оксфордом — Віллом Адамовичем і Меттом Дженні.

Потім у неї був роман із мільйонером Вільямом Маком. Вони розлучилися наприкінці 2017 року після дворічного роману. Після відновлення у неї був шестимісячний роман із гарним актором Glee Кордом Оверстрітом. Вони розлучилися влітку 2018 року.

Потім її було помічено за коктейлями з генеральним директором з технологій Бренданом Воллесом, співзасновником венчурного фонду.

До літа 2019 року Емма вже мала новий роман з технологічним мільйонером Бренданом Ірібе, генеральним директором Oculus. За ним був бізнесмен Лео Робінтон, з яким вона провела два роки.

В інтерв'ю вона говорила: "Бойфренди чи партнери, які в мене були, зазвичай змушували мене почуватися по-справжньому бажаною. Вони створили мене".

Раян Кон

Раніше у Венеції Емму бачили у компанії американського мільйонера Раяна Уолша.