У Андрея Данилко прокомментировали объятия с российским шоуменом

У артиста дали свою оценку обвинениям со стороны блогера.

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49-летний украинский артист Андрей Данилко, больше всего известный публике как Верка Сердючка, оказался в центре скандала после того, как блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Fasebook опубликовал пару снимков шоумена с россиянином Рустамом Солнцевым (Калгановым). По информации в публикации, сейчас Андрей находится за границей.

"Андрей Данилко не придумал ничего лучше, чем поехать с туром в Северную Америку и записывать видосики не с украинскими блогерами, а с российскими. Да еще с кем? С так называемой звездой "Дома-2", которая – то есть который – заработал себе популярность на скандалах, драках и обливаниях помоями всех, с кем работал. Фу, Данилко, зачем тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видосиков? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блоггеры. Почему не встречаться с ними?" – пишет Голобуцкий.

Он также заявляет, что это – не первый случай "зашквара".

"В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим русским". В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену русского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним. В интернете много видео об этом, кому интересно – в комментарии даю ссылку на те "братские объятия"", – добавил блогер.

Далее он интересуется, почему Данилко, будучи призывного возраста, так часто ездит за границу, почему артист, позиционируя свои концерты как благотворительные, не отчитывается о сумме собранных средств и о том, куда они были перечислены. Также автор спрашивает, почему украинскому артисту можно выступать на корпоративах у жен российских олигархов. В качестве примера он приводит блогера Нику Белоцерковскую, очень известную в России личность, которая отплясывала под песни Верки Сердючки в Ницце.

Фото: Alex Golobuckij/Facebook

Рустам Солнцев, который переехал в США в прошлом году, опубликовал в Instagram фото и видео своей встречи с Данилко, фотографиями из поста которого проиллюстрировал публикацию украинский блогер.

В комментариях мнения по поводу написанного Голобуцким разделились.

"Ну, Белоцерковская объявлена иноагентом в рашке, давно уже гражданка Франции и очень мощно помогает нашему волонтерскому фонду "Светлый" (Светлана Легенькая). Она находит и доставляет нереальные вещи для наших военных девочек на фронт. Сердючка мне была, есть и будет пофиг", "Белоцерковская помогает ВСУ, Солнцев капец как кроет рашку, это все в открытом доступе… Наш Андрей Данилко круть и респект!", "Следует следить за подаемой информацией, Белоцерковская очень масштабно поддерживает и помогает Украине", "Сердючка вызвал Панина на сцену. На футболке Панина надпись: Fuck putin. Панин открыто и ясно поддержал Украину", "С*ердючка не исключение из этой попсовой тусовки. Коньюктурщиков и приспособленцев там большинство, вспомните хотя бы недавний зашквар такого же пошиба со Скрипкой… Они вынуждены приспосабливаться, но на самом деле их все время тянет к родной, понятной и комфортной для них среде", – пишут пользователи.

Ответ команды Андрея Данилко

Тем временем команда Андрея Данилко уже отреагировала на критику в сети. Ряд СМИ опубликовали заявление представителя артиста. В комментарии УНИАН приближенный к Серючке человек заявил, что Солнцев сам пришел к Данилко после концерта, чтобы поблагодарить:

"Они давно знакомы. О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из поклонников российской агрессии придет на "концерт под лирическим названием "Путин, чтобы ты сдох!" Просто кому-то нужно устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства. А мы будем продолжать делать свое дело".

Что касается вопроса о выезде Данилко за границу, то по словам его менеджера, никаких нарушений закона нет, а Министерство культуры дает ему разрешения для проведения благотворительных концертов, деньги с которых Андрей перечисляет ВСУ.

"Я не понимаю, почему Андрей Михайлович должен отчитываться об этом перед каждым блогером? Он тратит очень много денег на помощь Украине. В том числе он продал автомобиль Фредди Меркьюри за 11 миллионов гривен и перечислил их Superhumans. Более того, в Америке проводились аукционы, мы собирали деньги на дроны. Мы это не публикуем этого в соцсетях, потому что не хотим делать это публично", – подчеркнул представитель Данилко.

Сам артист сейчас активно гастролирует. Пару дней назад в соцсети он поделился снимком со своей сценической "мамой" Инной Белоконь после концерта в Лос-Анджелесе.

"Лос-Анджелес, огромное спасибо за невероятно теплый прием! Незабываемый финал тура в прекрасном @thewiltern! Особая благодарность и уважение – нашим братьям по оружию @resilienceentertainment и лично @golubchik за безупречную работу и полную поддержку! Нас очень тронула нереальная публика во всех городах Северной Америки, которые мы посетили! Спасибо за поддержку Украины! Фотографии будут позже! Следующая остановка – Рига, Латвия, 22 сентября", – сообщил Данилко.

Всего во время турне по Северной Америке украинский артист дал благотворительные концерты в шести городах США и Канады: Майами, Чикаго, Нью-Йорке, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, в ходе которых также прошли аукционы. Вырученные средства потратят на закупку дронов и другие запросы от ВСУ.

Ранее Фокус писал, что танцы Панина с Веркой Сердючкой в Испании вызвали настоящую истерику у россиян.