Кристи Тарлингтон рассказала, как ее выгнали с подиума из-за лишнего веса

Модель бросила курить, слегка набрала вес и ее буквально выгнали из модельного бизнеса на пике ее карьеры.

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Супермодель Кристи Тарлингтон призналась в новом документальном фильме "Супермодели", почему закончилась ее карьера, хотя она была на пике славы. Ее раскритиковали из-за набора веса во время Недели моды в Париже и отстранили из-за участия в показах. Но она восприняла этот инцидент, как шанс заняться собой и сосредоточится на образовании. Об этом пишет Daily Mail.

54-летнюю Кристи наказали за набор веса на пике карьеры.

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста

"Помню, в 1996 году я была в Париже на показе модной одежды, немного поправилась, потому что бросила курить, и… меня выгнали с показа", — вспоминает мать двоих детей.

Но вместо того, чтобы сесть на диету или изменить свой режим фитнеса, Кристи была вдохновлена ​​отказаться от работы моделью на постоянной основе и сосредоточиться на образовании. На тот момент ей было 26 лет, и она была на пике карьеры.

Она объяснила: "Я помню, как почувствовала: "Ну, я не позволю этому заставить меня чувствовать себя плохо. Я только что приняла для себя решение, которое, вероятно, является одним из лучших решений, которые я приняла".

Супермодель продолжила обучение в Нью-Йоркском университете, где получила степень бакалавра искусств со специализацией в области сравнительного религиоведения и восточной философии.

Кристи курила с подросткового возраста, но решила бросить эту вредную привычку. А через два года после того, как она ушла из модельного бизнеса, у ее отца диагностировали рак легких и он умер через полгода, когда ему было 63.

Эта потеря вдохновила Кристи стать активистом по борьбе с курением.

В другом эпизоде ​​документального сериала Apple TV+ легенда подиума рассказала о своем судьбоносном карьерном пути вместе с другими супермоделями Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой.

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста

Документальный сериал рассказывает о взлете женщин, которые заработали миллионы, встречались с кинозвездами и закрепили за собой статус супермоделей после культового музыкального клипа на трек Джорджа Майкла Freedom в 1990 году.

Джордж Майкл - Freedom!

Впервые все четыре супермодели (Татьяна Патитц умерла в начале этого года) собрались вместе, чтобы подробно обсудить это явление.

Рассказывая о своей карьере, супермодели описали не только мир тусовок и шикарных вечеринок, но ряд неприятных проблем, с которыми им пришлось столкнуться.

Линда Евангелиста рассказала о косметологической операции, которая навсегда изуродовала ее. А также упомянула своего бывшего мужа Джеральда Мари, который издевался над ней.

Синди вспомнила неприятное интервью с Опрой Уинфри в 1986 году, из-за которого она почувствовала себя "движимым имуществом", в то время как Наоми рассказала о своей борьбе с наркозависимостью.