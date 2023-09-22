Крісті Тарлінгтон розповіла, як її вигнали з подіуму через зайву вагу
Модель кинула палити, злегка набрала вагу і її буквально вигнали з модельного бізнесу на піку її кар'єри.
Супермодель Крісті Тарлінгтон зізналася в новому документальному фільмі "Супермоделі", чому закінчилася її кар'єра, хоча вона була на піку слави. Її розкритикували через набирання ваги під час Тижня моди в Парижі та відсторонили через участь у показах. Але вона сприйняла цей інцидент, як шанс зайнятися собою і зосередиться на освіті. Про це пише Daily Mail.
54-річну Крісті покарали за набір ваги на піку кар'єри.
"Пам'ятаю, 1996 року я була в Парижі на показі модного одягу, трохи погладшала, бо кинула палити, і... мене вигнали з показу", — згадує мати двох дітей.
Але замість того, щоб сісти на дієту або змінити свій режим фітнесу, Крісті була натхненна відмовитися від роботи моделлю на постійній основі і зосередитися на освіті. На той момент їй було 26 років, і вона була на піку кар'єри.
Вона пояснила: "Я пам'ятаю, як відчула: "Ну, я не дозволю цьому змусити мене почуватися погано. Я щойно прийняла для себе рішення, яке, ймовірно, є одним із найкращих рішень, які я прийняла".
Супермодель продовжила навчання в Нью-Йоркському університеті, де здобула ступінь бакалавра мистецтв зі спеціалізацією в галузі порівняльного релігієзнавства та східної філософії.
Крісті курила з підліткового віку, але вирішила кинути цю шкідливу звичку. А за два роки після того, як вона пішла з модельного бізнесу, у її батька діагностували рак легенів і він помер за півроку, коли йому було 63.
Ця втрата надихнула Крісті стати активістом у боротьбі з курінням.
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