Крісті Тарлінгтон розповіла, як її вигнали з подіуму через зайву вагу

Модель кинула палити, злегка набрала вагу і її буквально вигнали з модельного бізнесу на піку її кар'єри.

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Супермодель Крісті Тарлінгтон зізналася в новому документальному фільмі "Супермоделі", чому закінчилася її кар'єра, хоча вона була на піку слави. Її розкритикували через набирання ваги під час Тижня моди в Парижі та відсторонили через участь у показах. Але вона сприйняла цей інцидент, як шанс зайнятися собою і зосередиться на освіті. Про це пише Daily Mail.

54-річну Крісті покарали за набір ваги на піку кар'єри.

Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон і Лінда Євангеліста

"Пам'ятаю, 1996 року я була в Парижі на показі модного одягу, трохи погладшала, бо кинула палити, і... мене вигнали з показу", — згадує мати двох дітей.

Але замість того, щоб сісти на дієту або змінити свій режим фітнесу, Крісті була натхненна відмовитися від роботи моделлю на постійній основі і зосередитися на освіті. На той момент їй було 26 років, і вона була на піку кар'єри.

Вона пояснила: "Я пам'ятаю, як відчула: "Ну, я не дозволю цьому змусити мене почуватися погано. Я щойно прийняла для себе рішення, яке, ймовірно, є одним із найкращих рішень, які я прийняла".

Супермодель продовжила навчання в Нью-Йоркському університеті, де здобула ступінь бакалавра мистецтв зі спеціалізацією в галузі порівняльного релігієзнавства та східної філософії.

Крісті курила з підліткового віку, але вирішила кинути цю шкідливу звичку. А за два роки після того, як вона пішла з модельного бізнесу, у її батька діагностували рак легенів і він помер за півроку, коли йому було 63.

Ця втрата надихнула Крісті стати активістом у боротьбі з курінням.

В іншому епізоді документального серіалу Apple TV+ легенда подіуму розповіла про свій доленосний кар'єрний шлях разом з іншими супермоделями — Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Ліндою Євангелістою.

Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон і Лінда Євангеліста

Документальний серіал розповідає про зліт жінок, які заробили мільйони, зустрічалися з кінозірками і закріпили за собою статус супермоделей після культового музичного кліпу на трек Джорджа Майкла Freedom 1990 року.

Джордж Майкл — Freedom!

Уперше всі чотири супермоделі(Тетяна Патітц померла на початку цього року) зібралися разом, щоб детально обговорити це явище.

Розповідаючи про свою кар'єру, супермоделі описали не тільки світ тусовок і шикарних вечірок, а й низку неприємних проблем, з якими їм довелося зіткнутися.

Лінда Євангеліста розповіла про косметологічну операцію, яка назавжди спотворила її. А також згадала свого колишнього чоловіка Джеральда Марі, який знущався з неї.

Сінді згадала неприємне інтерв'ю з Опрою Вінфрі 1986 року, через яке вона відчула себе "рухомим майном", тоді як Наомі розповіла про свою боротьбу з наркозалежністю.