Наследник империи: что известно о сыне Руперта Мердока, который займет его пост

92-летний Руперт Мердок решил уйти на покой после 70 лет у руля News Corp и 21st Century Fox. И теперь пост займет его 52-летний сын Лаклан Мердок.

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Руперт Мердок уходит с поста главы медиа-империй News Corp и 21st Century Fox. И его место займет его сын Лаклан. Всего у Мердока шестеро детей от трех жен, но ответственная должность досталась его наследнику, который, как считается, продолжит управление семейным бизнесом. Легендарный медиамагнат управлял своей медиаимперией 70 лет. Об этом пишет Daily Mail.

52-летний Лаклан родился в Уимблдоне, Лондон, но вырос в Нью-Йорке. Он сын Руперта Мердока и его второй жены, шотландской журналистки Анны Манн, которая работала в сиднейской газете The Daily Telegraph. У него есть сестра Элизабет и брат Джеймс.

Руперт и Анна развелись в 1999 году, Анна получила 1,2 миллиарда долларов при расставании.

Лаклан, как и прочие дети медиамагната, с юных лет был вовлечен в семейное дело.

Руперт Мердок и его сын Лаклан в "летнем лагере миллиардеров" в Сан-Вэлли

Бывший редактор Sunday Times Эндрю Нил, который когда-то был близок с Мердоком, рассказал в своей книге "Полное раскрытие", что ни Лаклан, ни его брат никогда "не вели себя как избалованные богатые дети" и с ними "всегда было весело".

Лаклан получил образование в эксклюзивной дневной школе Aspen Country Day School в Аспене, штат Колорадо, и школе Тринити в Нью-Йорке, а также изучал философию в Принстонском университете.

Однако говорят, что он всегда чувствовал себя как дома в Австралии, стране, где родился и вырос его отец.

Его сводная сестра Пруденс, старший ребенок Мердока, однажды назвала Лаклана "королем Сиднея".

Мердок с гордостью вспоминал, как его сын работал в типографии, когда ему только исполнилось 13 лет и чистил типографские прессы от грязи.

В возрасте всего 22 лет Лаклан стал менеджером брисбенской Courier-Mail, одной из газет в "конюшне" австралийских изданий Мердока.

Еще до того, как ему исполнилось 25 лет, он стал издателем национального издания The Australian.

В 2000 году он переехал в Нью-Йорк, чтобы стать заместителем главного операционного директора News Corp.

Однако, как говорят, переход от спокойного Сиднея к жесткой корпоративной политике Нью-Йорка ему показался трудным.

Руперт Мердок и его сын Лаклан

Успех к нему пришел с возрождением New York Post. Однако в 2005 году он ошеломил своего отца, решив уйти из News Corp, в то время как он занимал третье место в компании.

К тому времени его старшая сестра Элизабет оставила семейный бизнес, чтобы основать продюсерскую компанию Shine TV, которая добилась успеха.

Для Мердока тоже произошли большие перемены. Он развелся с матерью Лаклана и женился на третьей жене Венди Денг, с которой создал новую семью.

Лаклан женился на Саре О'Хара, бывшей модели Wonderbra, в 1999 году, с которой познакомился во время работы в Сиднее. Свой трехнедельный медовый месяц они провели в гималайском королевстве Бутан и на Карибах.

Лаклан Мердок и его жена Сара

У Лахлана и его жены трое детей. Сыновья Калан и Эйдан родились в 2004 и 2006 годах соответственно. Дочь Аэрин родилась в 2010 году.

Покинув News Corp, Лаклан основал частную инвестиционную фирму Illyria в Австралии и развил собственный медиа-портфель, в том числе благодаря покупке части телеканала Network 10.

Но старший сын Мердока вернулся в бизнес своего отца в 2014 году в качестве сопредседателя News Corp и 21st Century Fox.

Его брат Джеймс оказался в центре скандала со взломом телефонов, когда он возглавлял News International (ныне News UK), издателя ныне несуществующего News of the World. Он ушел из совета директоров News Corp в 2020 году, сославшись на "разногласия" по поводу редакционного контента. До 2019 года он был генеральным директором 21st Century Fox.

Лахлан стал исполнительным председателем 21st Century Fox в 2015 году и был назначен председателем и генеральным директором Fox Corporation в марте 2019 года.

Он сыграл важную роль в возвышении бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона и был ответственным, когда компания Dominion, занимающаяся системами голосования, подала иск против фирмы за освещение президентских выборов 2020 года.

Fox выплатил 786 миллионов долларов в качестве компенсации, и эта сага привела к уходу Карлсона. Однако этот эпизод явно не помешал Мердоку сделать сына своим преемником.

Руперт Мердок и его сын Лаклан в "летнем лагере миллиардеров" в Сан-Вэлли Фото: Getty Images

Поблагодарив своего отца после того, как было объявлено о его выходе на пенсию, Лаклан сказал в опубликованном сегодня заявлении: "От имени советов директоров FOX и News Corp, руководителей и всех акционеров, которые получили пользу от его упорной работы, я поздравляю моего отца с его замечательной 70-летней карьерой. Мы благодарим его за его видение, новаторский дух, его непоколебимую решимость и непреходящее наследие, которое он оставляет компаниям, которые он основал".

"Мы благодарны за то, что он будет занимать должность почетного председателя, и знаем, что он продолжит предоставлять ценные советы обеим компаниям", — резюмировал Лаклан.

Напомним, недавно 92-летний Руперт Мердок был замечен в компании с бывшей тещей российского олигарха Романа Абрамовича – Еленой Жуковой. Пара вместе отдыхала на легендарной яхте Christina O, принадлежавшей Аристотелю Онассису.