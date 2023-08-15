Медиамагнат Руперт Мердок встречается с бывшей тещей Романа Абрамовича

Новой подругой 92-летнего Мердока стала 66-летняя Елена Жукова.

Related video

92-летний медиамагнат Руперт Мердок, который недавно расстался со своей невестой, недолго оставался в одиночестве. Сейчас он отдыхает на яхте с бывшей тещей российского олигарха Романа Абрамовича – Еленой Жуковой. Об этом пишет Daily Mail.

Мердок с семьей сейчас проводит время на легендарной яхты Christina O, созданной Аристотелем Онассисом. После его видели на борту уже другой, более современной яхты. Сначала он плавал у берегов Италии, а недавно посетил Грецию.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Иногда к нему присоединялись его дочери Грейс, 22 года, и Хлоя, 20 лет, а также третья жена Венди Денг. Но у Руперта Мердока, который, как известно, этим летом планировал жениться на Энн Лесли Смит, появился новый романтический интерес в лице ученого на пенсии Елены Жуковой, 66 лет.

Руперт Мердок и Елена Жукова

Жукову с Мердоком, как известно, познакомила его третья жена Венди Денг, с которой он развелся в 2013 году. С Денг дружит Даша Жукова, бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича.

Обе женщины проводят много времени вместе в Нью-Йорке и часто вместе посещают художественные выставки в Венеции и Майами.

Так что знакомство Руперта и Елены состоялось и уже в июле Жукова-старшая отправилась на борт любовной лодки Онассиса. Стоимость чартера составляет около 760 000 долларов в неделю. Яхта "Кристина О" — это уникальное судно, единственное в своем роде. На нем Грейс Келли устроила свадебный прием в 1956 году после замужества с принцем Монако Ренье, и сам Онассис ухаживал за вдовой Джона Кеннеди Джеки на ее борту.

Напомним, Руперт Мердок был женат четыре раза — на Патриции Букер, Анне Манн, Венди Денг и Джерри Холл.

У него шестеро детей и несколько внуков.

И медиамагнат полон решимости заключить пятый и последний брак после того, как его союз с супермоделью Джерри Холл распался прошлой весной.

В течение шести месяцев Мердок встречался с овдовевшей радиоведущей Энн Лесли Смит. Они объявили о своей помолвке в марте, но расстались через две недели.

Источники, близкие к Мердоку, говорят, что еще "очень рано" о его связи с Еленой Жуковой, но приглашение на яхту говорит само за себя.

Кто такая Елена Жукова

Елена работала микробиологом, ее муж Александр был бизнесменом. Их дочь Дарья Жукова, более известная под именем Даша, училась в Лондоне, где и познакомилась с российским олигархом Романом Абрамовичем. Именно ее называли причиной, по которой Абрамович расстался со своей первой женой.

Даша Жукова основала несколько благотворительных фондов, в 2008 году стала основателем центра современной культуры "Гараж" в Москве. В издании Financial Times ее называли "значительной фигурой в мире искусства". Она неоднократно попадала в топы разнообразных рейтингов, связанных с искусством.

Даша Жукова

У Даши и Романа Абрамовича родились двое детей: сын Аарон Александр и дочь Лея. В 2017 году пара развелась.

Новым мужем Жуковой в 2019 году стал миллиардер Ставрос Ниархос, разорвавший ради нее помолвку с актрисой Джессикой Харт. У пары родился сын.

Елена Жукова всегда была рядом с дочерью и поддерживала ее. За последние 15 лет она вместе с Дашей посетила множество благотворительных мероприятий и арт-презентаций.

После развала советского союза Елена работала в Хьюстоне, США. С отцом Даши она развелась.

К слову, Александр Жуков был женат трижды. Его состояние составляет около 7 миллиардов долларов. В последние годы он зарабатывал на нефти. Свой бизнес он начал, торгуя компьютерами в постсоветской России.

В одном из интервью Даша Жукова рассказывала о своей матери.

"Ей очень не нравилось то, что происходит в медицинском сообществе России, и не нравилось отношение к ученым. Когда коммунизм рухнул, чтобы по-настоящему зарабатывать на жизнь, вам пришлось бы иметь дело с мошенниками. Моя мама не могла найти себе место, где ей было бы комфортно", — рассказывала Даша, отмечая, что ее мать построила успешную карьеру в США, занимаясь исследованиями диабета.

В 2007 году Даша купила своей матери дом за 9,4 миллиона долларов в Беверли-Хиллз.

Как семья Медока относится к его новому вероятному роману

Сыновья Мердока Лахлан и Джеймс ранее пытались отговорить отца от женитьбы на Венди Денг в 1999 году. Развод в 2013 году сопровождался спором о том, получат ли их дети, Грейс и Хлоя, право голоса в его компаниях.

Были сообщения о том, что семья была счастлива, когда он женился на Джерри Холл в 2016 году, потому что она не собиралась иметь детей и поэтому никак не могла влиять на медиаимперию Мердока.

Руперт Мердок и Джерри Холл Фото: Getty Images

Согласно источникам, с Еленой Жуковой вся семья Руперта Мердока уже успела познакомиться. Сейчас его дети со своими семьями отдыхают на яхтах в Средиземном море, следуя за своим отцом.

Ранее они все вместе, все 40 человек, отужинали в ресторане Da Adolfo в Позитано и в Lo Scoglio da Tomasso в Неаполе.

Напомним, о помолвке с Энн Лесли Смит Руперт Мердок сообщил в марте этого года. Он подарил ей кольцо с огромным бриллиантом и назначил дату свадьбы на лето. Но помолвку разорвала невеста.