Медіамагнат Руперт Мердок зустрічається з колишньою тещею Романа Абрамовича

Новою подругою 92-річного Мердока стала 66-річна Олена Жукова.

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92-річний медіамагнат Руперт Мердок, який нещодавно розлучився зі своєю нареченою, недовго залишався на самоті. Зараз він відпочиває на яхті з колишньою тещею російського олігарха Романа Абрамовича — Оленою Жуковою. Про це пише Daily Mail.

Мердок із сім'єю зараз проводить час на легендарній яхті Christina O, створеній Арістотелем Онассісом. Опісля його бачили на борту вже іншої, більш сучасної яхти. Спочатку він плавав біля берегів Італії, а нещодавно відвідав Грецію.

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Іноді до нього приєднувалися його дочки Грейс, 22 роки, і Хлоя, 20 років, а також третя дружина Венді Денг. Але у Руперта Мердока, який, як відомо, цього літа планував одружитися з Енн Леслі Сміт, з'явився новий романтичний інтерес в особі вченого на пенсії Олени Жукової, 66 років.

Руперт Мердок і Олена Жукова

Жукову з Мердоком, як відомо, познайомила його третя дружина Венді Денг, з якою він розлучився 2013 року. З Денг дружить Даша Жукова, колишня дружина російського олігарха Романа Абрамовича.

Обидві жінки проводять багато часу разом у Нью-Йорку і часто разом відвідують художні виставки у Венеції та Маямі.

Тож знайомство Руперта і Олени відбулося і вже в липні Жукова-старша вирушила на борт любовного човна Онассіса. Вартість чартеру становить близько 760 000 доларів на тиждень. Яхта "Христина О" — це унікальне судно, єдине у своєму роді. На ньому Грейс Келлі влаштувала весільний прийом 1956 року після заміжжя з принцом Монако Реньє, і сам Онассіс залицявся до вдови Джона Кеннеді Джекі на її борту.

Нагадаємо, Руперт Мердок був одружений чотири рази — з Патрицією Букер, Анною Манн, Венді Денг і Джеррі Голл.

У нього шестеро дітей і кілька онуків.

І медіамагнат сповнений рішучості укласти п'ятий і останній шлюб після того, як його союз із супермоделлю Джеррі Голл розпався минулої весни.

Протягом шести місяців Мердок зустрічався з овдовілою радіоведучою Енн Леслі Сміт. Вони оголосили про свої заручини в березні, але розлучилися через два тижні.

Джерела, близькі до Мердока, кажуть, що ще "дуже рано" про його зв'язки з Оленою Жуковою, але запрошення на яхту говорить саме за себе.

Хто така Олена Жукова

Олена працювала мікробіологом, її чоловік Олександр був бізнесменом. Їхня донька Дар'я Жукова, більш відома під ім'ям Даша, навчалася в Лондоні, де й познайомилася з російським олігархом Романом Абрамовичем. Саме її називали причиною, через яку Абрамович розлучився зі своєю першою дружиною.

Даша Жукова заснувала кілька благодійних фондів, 2008 року стала засновницею центру сучасної культури "Гараж" у Москві. У виданні Financial Times її називали "значною фігурою у світі мистецтва". Вона неодноразово потрапляла в топи різноманітних рейтингів, пов'язаних із мистецтвом.

Даша Жукова

У Даші та Романа Абрамовича народилися двоє дітей: син Аарон Олександр і дочка Лея. У 2017 році пара розлучилася.

Новим чоловіком Жукової 2019 року став мільярдер Ставрос Ніархос, який розірвав заради неї заручини з акторкою Джессікою Гарт. У пари народився син.

Олена Жукова завжди була поруч із донькою і підтримувала її. За останні 15 років вона разом із Дашею відвідала безліч благодійних заходів та артпрезентацій.

Після розвалу радянського союзу Олена працювала в Х'юстоні, США. З батьком Даші вона розлучилася.

До слова, Олександр Жуков був одружений тричі. Його статки становлять близько 7 мільярдів доларів. В останні роки він заробляв на нафті. Свій бізнес він почав, торгуючи комп'ютерами в пострадянській Росії.

В одному з інтерв'ю Даша Жукова розповідала про свою матір.

"Їй дуже не подобалося те, що відбувається в медичній спільноті Росії, і не подобалося ставлення до вчених. Коли комунізм завалився, щоб по-справжньому заробляти на життя, вам довелося б мати справу з шахраями. Моя мама не могла знайти собі місце, де їй було б комфортно", — розповідала Даша, зазначаючи, що її мати побудувала успішну кар'єру в США, займаючись дослідженнями діабету.

У 2007 році Даша купила своїй матері будинок за 9,4 мільйона доларів у Беверлі-Гіллз.

Як сім'я Медока ставиться до його нового ймовірного роману

Сини Мердока Лахлан і Джеймс раніше намагалися відмовити батька від одруження з Венді Денг 1999 року. Розлучення 2013 року супроводжувалося суперечкою про те, чи отримають їхні діти, Грейс і Хлоя, право голосу в його компаніях.

Були повідомлення про те, що сім'я була щаслива, коли він одружився з Джеррі Голл у 2016 році, тому що вона не збиралася мати дітей і тому ніяк не могла впливати на медіаімперію Мердока.

Руперт Мердок і Джеррі Голл Фото: Getty Images

Згідно з джерелами, з Оленою Жуковою вся сім'я Руперта Мердока вже встигла познайомитися. Зараз його діти зі своїми сім'ями відпочивають на яхтах у Середземному морі, слідуючи за своїм батьком.

Раніше вони всі разом, усі 40 осіб, повечеряли в ресторані Da Adolfo в Позітано і в Lo Scoglio da Tomasso в Неаполі.

Нагадаємо, про заручини з Енн Леслі Сміт Руперт Мердок повідомив у березні цього року. Він подарував їй каблучку з величезним діамантом і призначив дату весілля на літо. Але заручини розірвала наречена.