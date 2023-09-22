Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк показала подросшего сына (фото)

В этом году сын актрисы пошел в первый класс.

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33-летняя украинская актриса кино, театра и дубляжа Антонина Хижняк, на странице в Instagram показала своим 94 тысячам подписчиков сына Максима. Знаменитость в карусели продемонстрировала не только, как подрос ее ребенок, но и настоящую материнскую любовь, которой буквально веет от снимкоов. Кроме того, актриса адресовала ему трогательное послание.

"Сын! Когда ты вырастешь, наверное, будешь высокий, как твой дядя Антон. Выберешь свой путь в жизни, а я буду поддерживать тебя и вспоминать эти счастливые моменты. Несмотря на все, через что сейчас проходит наша страна, я хочу дарить тебе радость и воспоминания, которые тоже будут греть тебя в самые тяжелые времена. Я не сразу смогла оценить, насколько важны могут быть случайные фото в телефоне, но это память, которая теперь навсегда останется здесь. Люблю тебя, мой родной мальчик, храни тебя Бог", – говорится в подписи.

В комментариях пользователи отметили, что мальчик очень похож на свою мать, у него такие же карие глаза и яркая открытая улыбка.

Максима актриса родила в браке с Андреем Якушевым, с которым развелась в 2019 году, когда сыну исполнилось два года. В этом году сын Антонины Хижняк Максим отправился в первый класс.

Сейчас звезда встречается с коллегой по цеху, актером театра и кино Александром Боднаром. Пара познакомилась на съемках сериала "След".

Ранее Фокус писал, что актриса прокомментировала воровство россиянами сериала, который сделал ее любимой актрисой миллионов украинцев.