Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк показала, як підріс її син (фото)

Цього року син акторки пішов у перший клас.

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33-річна українська акторка кіно, театру і дубляжу Антоніна Хижняк на сторінці в Instagram показала своїм 94 тисячам підписників сина Максима. Знаменитість у каруселі продемонструвала не тільки, як підросла її дитина, а й справжню материнську любов, якою буквально віє від знімків. Крім того, актриса адресувала йому зворушливе послання.

"Сину! Коли ти виростеш, напевно, будеш високий, як твій дядько Антон. Вибереш свій шлях у житті, а я буду підтримувати тебе і згадувати ці щасливі моменти. Незважаючи на все, через що зараз проходить наша країна, я хочу дарувати тобі радість і спогади, які теж грітимуть тебе в найважчі часи. Я не одразу змогла оцінити, наскільки важливими можуть бути випадкові фото в телефоні, але це пам'ять, яка тепер назавжди залишиться тут. Люблю тебе, мій рідний хлопчику, бережи тебе Бог", — ідеться в підписі.

У коментарях користувачі зазначили, що хлопчик дуже схожий на свою матір, у нього такі ж карі очі та яскрава відкрита посмішка.

Максима акторка народила у шлюбі з Андрієм Якушевим, з яким розлучилася 2019 року, коли синові виповнилося два роки. Цього року син Антоніни Хижняк Максим вирушив до першого класу.

Зараз зірка зустрічається з колегою по цеху, актором театру і кіно Олександром Боднаром. Пара познайомилася на зйомках серіалу "Слід".

Раніше Фокус писав, що актриса прокоментувала крадіжку росіянами серіалу, який зробив її улюбленою актрисою мільйонів українців.