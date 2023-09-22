Кейт Миддлтон не реагировала на кокетливые сигналы, будучи верной Уильяму, — эксперт

Накануне принцесса Уэльская без мужа посетила авиабазу.

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Кейт Миддлтон глушила "кокетливые сигналы", чтобы остаться верной принцу Уильяму во время визита на авиабазу. Об этом пишет Mirror.

18 сентября 2023 года Кейт Миддлтон дебютировала на своей новой военной должности, когда посетила авиабазу Королевского флота в Сомерсете, чтобы принять участие в тренировках и испытать некоторые средства выживания. Когда она общалась с персоналом и участвовала во всех мероприятиях, принцесса Уэльская отбивала некоторые "кокетливые сигналы", рассказывает эксперт по языку тела.

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Кейт Миддлтон на авиабазе Фото: Getty Images

Это был ее первый визит в качестве начальника авиации флота на Королевской военно-морской авиационной базе Йовилтон после того, как она приняла должность от принца Эндрю. Кейт вошла в огромный авиационный ангар и начала смеяться, надувая ярко-оранжевый спасательный жилет, а затем надела гарнитуру, которой пользуются авиадиспетчеры.

Кейт Миддлтон на авиабазе

Глядя на ее внешний вид, эксперт по языку тела Даррен Стэнтон отметил, что принцесса была "расслабленной" и "уверенной" и с уважением относилась к принцу Уильяму, поскольку не реагировала на "несколько кокетливых сигналов".

"Кейт примеряла спасательный жилет, и выглядело так, будто она действительно наслаждалась собой. Она демонстрировала много искреннего смеха, и им, казалось, нравилось проводить с ней время. Некоторые из парней подавали несколько кокетливых сигналов. Кейт не ответила — она была вежливой и дружелюбной, но с уважением относилась к Уильяму", — отметил Стэнтон.

Кейт Миддлтон на авиабазе Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская продемонстрировала новую трендовую прическу.

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