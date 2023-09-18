Кейт Миддлтон в черном деловом ансамбле посетила авиабазу (фото)
Король Великобритании Чарльз III назначил невестку командиром военно-воздушного флота.
Кейт Миддлтон посетила Королевскую военно-морскую авиабазу Йовилтон в понедельник, 18 сентября 2023 года. Об этом пишет New York Post.
Жена принца Уильяма примерила несколько спасательных жилетов во время посещения стратегического объекта. На авиабазе она появилась в стильном черном брючном костюме с белым топом и черными каблуками в тон.Важно
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Блейзер принцессы Уэльской был от британского бренда Holland Cooper. Его цена составляет 549 фунтов стерлингов (около 25 тысяч грн).
На ногах королевской персоны были черные замшевые туфли от Gianvito Rossi. А к деловому аутфиту она добавила серьги с цитрином.
На авиабазе Миддлтон пообщалась со многими сотрудниками диспетчерской башни, и даже ожидается, что она будет управлять имитацией вертолета Wildcat MK2.
Поездка Миддлтон на авиабазу состоялась после того, как король Чарльз III назначил ее командиром военно-воздушного флота, титул, который ранее имел принц Эндрю до того, как королева Елизавета II лишила его воинских званий и почестей.
Напомним, почему принцесса Уэльская посетила тюрьму с перебинтованной рукой.
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