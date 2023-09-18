Кейт Міддлтон у чорному діловому ансамблі відвідала авіабазу (фото)

Король Великобританії Чарльз III призначив невістку командиром військово-повітряного флоту.

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Кейт Міддлтон відвідала Королівську військово-морську авіабазу Йовілтон у понеділок, 18 вересня 2023 року. Про це пише New York Post.

Дружина принца Вільяма приміряла кілька рятувальних жилетів під час відвідування стратегічного обʼєкту. На авіабазі вона зʼявилася у стильному чорному штанному костюмі з білим топом і чорними підборами в тон.

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Кейт Міддлтон зʼявилася з годинником за 216 тисяч грн (фото)

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Блейзер принцеси Уельської був від британського бренду Holland Cooper. Його ціна становить 549 фунтів стерлінгів (близько 25 тисяч грн).

На ногах королівської персони були чорні замшеві туфлі від Gianvito Rossi. А до ділового аутфіту вона додала сережки з цитрином.

Кейт Міддлтон на авіабазі Фото: Getty Images

На авіабазі Міддлтон поспілкувалася з багатьма співробітниками диспетчерської вежі, і навіть очікується, що вона буде керувати імітацією вертольота Wildcat MK2.

Поїздка Міддлтон на авіабазу відбулася після того, як король Чарльз III призначив її командиром військово-повітряного флоту, титул, який раніше мав принц Ендрю до того, як королева Єлизавета II позбавила його військових звань і почестей.

Кейт Міддлтон

Нагадаємо, чому принцеса Уельська відвідала вʼязницю з перебинтованою рукою.

Також Фокус писав про нову зачіску Кейт Міддлтон.