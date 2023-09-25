Племянница принцессы Дианы появилась на показе Dolce & Gabbana в леопардовом total look

Леди Китти Спенсер с 2021 года является глобальным послом Dolce & Gabbana.

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32-летняя леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы и дочь ее брата Чарльза Спенсера, появилась на шоу Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане. Пару снимков белокурая красавица опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка вышла на подиум в рамках показа коллекции бренда весна/лето 2024, а затем посетила вечеринку, устроенную модным домом, где были также Кайли Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли и Майя Джама.

Китти выглядела потрясающе в комбинезоне с леопардовым принтом с высоким воротником, поверх которого была накинута шуба с таким же рисунком. Она, вероятнее всего, изготовлена из искусственного меха, поскольку в прошлом году бренд объявил, что прекратит использовать мех животных в своих коллекциях. Итальянский дом моды известен своим леопардовым принтом и предлагает широкий выбор вещей с ним, включая коктейльные платья, рубашки, куртки и даже колготки.

Образ леди Спенсер дополнила парой остроносых сапог на высоком каблуке с соответствующим животным принтом и сумочкой такой же расцветки.

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Длинные светлые волосы она убрала в прическу, демонстрируя свежую и сияющую кожу лица.

Впервые на подиум в рамках показа Dolce & Gabbana Китти вышла в 2017 году, а в 2021-м была объявлена глобальным послом бренда.

Во время свадьбы с 62-летгим мультимиллионером Майклом Льюисом в Риме в 2021 году она сменила пять платьев от лейбла, включая роскошный подвенечный наряд.

Леди Спенсер также неоднократно появлялась в нарядах Dolce & Gabbana на ковровых дорожках. По ее словам, в этих платьях она – лучшая версия себя.

Ранее Фокус писал, что Китти показала, как выглядит их с мужем семейный дом.