Племінниця принцеси Діани з'явилася на показі Dolce & Gabbana в леопардовому total look

Леді Кітті Спенсер з 2021 року є глобальною амбасадоркою Dolce & Gabbana.

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32-річна леді Кітті Спенсер, племінниця принцеси Діани і дочка її брата Чарльза Спенсера, з'явилася на шоу Dolce & Gabbana на Тижні моди в Мілані. Кілька знімків білява красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина вийшла на подіум у межах показу колекції бренду весна/літо 2024, а потім відвідала вечірку, влаштовану модним будинком, де були також Кайлі Дженнер, Розі Гантінгтон-Вайтлі і Майя Джама.

Кітті мала приголомшливий вигляд у комбінезоні з леопардовим принтом з високим коміром, поверх якого була накинута шуба з таким же малюнком. Вона, найімовірніше, виготовлена зі штучного хутра, оскільки минулого року бренд оголосив, що припинить використовувати хутро тварин у своїх колекціях. Італійський будинок моди відомий своїм леопардовим принтом і пропонує широкий вибір речей з ним, включно з коктейльними сукнями, сорочками, куртками та навіть колготками.

Образ леді Спенсер доповнила парою гостроносих чобіт на високих підборах з відповідним тваринним принтом і сумочкою такого ж забарвлення.

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Довге світле волосся вона прибрала в зачіску, демонструючи свіжу і сяючу шкіру обличчя.

Уперше на подіум у межах показу Dolce & Gabbana Кітті вийшла 2017 року, а 2021-го її оголосили глобальною амбасадоркою бренду.

Під час весілля із 62-річним мультимільйонером Майклом Льюїсом у Римі 2021 року вона змінила п'ять суконь від лейбла, включно з розкішним вінчальним вбранням.

Леді Спенсер також неодноразово з'являлася у вбраннях Dolce & Gabbana на килимових доріжках. За її словами, в цих сукнях вона — найкраща версія себе.

Раніше Фокус писав, що Кітті показала, який вигляд має їхній з чоловіком сімейний будинок.