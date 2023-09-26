Король Чарльз устроит первый за много лет государственный прием для президента Южной Кореи

В последний раз королева Великобритании посещала Южную Корею еще в 1992 году, а государственные банкеты в честь президента этой страны не устраивали уже много лет.

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Король Чарльз и королева Камилла собираются принять президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его супругу на блестящем банкете в рамках государственного визита. Юн Сок Ель принял приглашение Его Величества посетить Великобританию. А это значит, что у дам из королевской семьи снова появится причина надеть вечерние наряды и бриллиантовые тиары, как это было на приеме в честь президента ЮАР. Об этом пишет Daily Mail.

Король Чарльз и королева Камилла проведут блестящий банкет, который станет кульминацией государственного визита президента Южной Кореи.

Президент Юн Сок Йоль в сопровождении первой леди Ким Кон Хи принял приглашение короля посетить Великобританию в ноябре, сообщил сегодня Букингемский дворец.

Президент Южной Кореи на приеме в Белом доме Фото: Getty Images

Визит состоится на фоне сохраняющейся напряженности между Южной Кореей и соседней Северной Кореей.

Лидер Ким Чен Ын посетил Россию в начале этого месяца, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Встреча вызвала обеспокоенность тем, что Пхеньян может получить от Москвы сложные оружейные технологии в обмен на пополнение российских арсеналов вооружений, истощенных в результате вторжения в Украину.

В прошлом году британское правительство начало подготовку к переговорам по расширенному соглашению о свободной торговле после Брексита с Южной Кореей — десятой по величине экономикой в ​​мире.

Министры заявили, что новая сделка "обновит" существующее торговое соглашение Великобритании с Южной Кореей, стоимость которого в настоящее время составляет 14,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Южная Корея уже является 20-м крупнейшим торговым партнером Великобритании, но есть надежда, что этот показатель будет расти.

Король Чарльз и Сок Ель встретились в сентябре прошлого года, когда присутствовали на приеме в Букингемском дворце в ночь перед похоронами королевы Елизаветы II.

В прошлом британский монарх встречался с несколькими президентами Южной Кореи, но последний раз посещал эту восточноазиатскую страну в 1992 году.

Государственные визиты происходят по запросу британского правительства и отражают его глобальную стратегию по таким вопросам, как торговля, безопасность и культура.

Глав государств принимает монарх, и эти визиты расценивают обычно, как средство использования влияния короля и так называемой "мягкой дипломатии". Ну а для фанатов королевской семьи это обычно шанс увидеть роскошный прием и драгоценности из королевской шкатулки.

Сирил Рамафоса на государственном банкете в свою честь Фото: Getty Images

Напомним, первый государственный визит в начале правления Чарльза состоялся в ноябре прошлого года. Тогда в Великобританию прибыл Сирил Рамафоса, президент ЮАР.