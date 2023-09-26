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Стиль жизни

Анджелина Джоли продемонстрировала стильное пальто на осень 2023 (фото)

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Фото: Getty | Анджелина Джоли

Анджелина Джоли — образец изысканности и стиля.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли была замечена в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Оскароносная знаменитость выглядела как всегда стильно в длинном черном пальто с воротником, украшенном золотыми пуговицами. Для выхода в свет бывшая жена Брэда Питта также выбрала пару черных туфель на высоких каблуках и взяла с собой большую дизайнерскую сумочку кремового цвета. Джоли дополнила ансамбль солнцезащитными очками-авиаторами, а в качестве аксессуаров выбрала золотые серьги.

Анджелину также заметили прибывшей в аэропорт Кеннеди на прошлой неделе в сопровождении своей младшей дочери, 15-летней Вивьен Джоли-Питт, которую она делит с бывшим мужем Брэдом Питтом. Вивьен — одна из шести детей Анджелины и Брэда, с которым она рассталась в 2016 году после двух лет брака и десяти лет совместной жизни. Они также являются родителями 22-летнего Мэддокса, 19-летнего Пакса, 18-летней Захары, 17-летней Шайло и брата-близнеца Вивьен Нокса.

В последние недели Анджелина проводит больше времени с Вивьен, поскольку сейчас подросток работает у своей матери ассистентом в бродвейском мюзикле.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли продемонстрировала стильный плащ на осень 2023.