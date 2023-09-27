"Мы не дотянули": фронтмен группы "Без Обмежень" сообщил о расставании с женой

Музыкант попросил поклонников обойтись без осуждений и не стал комментировать ситуацию в семье для СМИ. 30 сентября они с женой должны были отметить 15-ую годовщину брака.

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41-летний украинский исполнитель, фронтмен и продюсер группы "Без Обмежень" и заслуженный артист Украины Сергей Танчинец сообщил поклонникам, что разводится со своей женой Анной. Об этом музыкант написал на странице в Facebook.

"Через несколько дней нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты несколько месяцев. За эти годы мы прошли не простой, но отличный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми!" – пишет Сергей.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации никто не виноват.

"Просто такое иногда происходит в жизни. Мы поддерживаем хорошие отношения и остаемся любящими родителями для наших двух прекрасных детей!" – отметил он. Танчинец также попросил всех воздержаться от осуждения и отнестись с пониманием к их выбору и уточнил, что комментариев для СМИ не будет.

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Новость о разводе потрясла поклонников артиста.

"Никто не имеет права на какие-либо комментарии. Это дело двух взрослых людей. Главное оставаться достойными и благодарными. Будьте счастливы во всех проявлениях жизни", "А как же "в руках ласточку", "весь этот мир к твоим ногам", "умереть бы с тобой в один день"…??? Грустно, что действительно "так не бывает"… А если и бывает, то со временем проходит. Последний раз чувствовала такую грусть, когда мне сказали, что Дед Мороз не настоящий", "Не могу остановить слезы, так много разводов сейчас, все разваливаются, очень жаль(", – пишут под публикацией.

Со своей будущей женой Анной Стефанской Сергей познакомился, когда снимал клип на песню "Пташка" с дебютного альбома "Underground". Поскольку она режиссер, то много помогала группе с идеями клипов и песен. При ее поддержке были созданы композиции "Мамині слова", "П’ять хвилин" и другие.

Пара сыграла свадьбу 30 сентября 2008 года. В браке родились дочь Анастасия и сын Лукьян.

Когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины, Анна с детьми сначала уехала в Польшу, а затем улетела в Токио (Япония).

Ранее Фокус писал, что в Украине после начала войны вырос процент разводов. Адвокат Наталия Горбаль рассказала, с чем это связано.