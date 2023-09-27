"Ми не дотягнули": фронтмен гурту "Без Обмежень" повідомив про розставання з дружиною

Музикант попросив шанувальників обійтися без засуджень і не став коментувати ситуацію в родині для ЗМІ. 30 вересня вони з дружиною мали відзначити 15-ту річницю шлюбу.

Related video

41-річний український виконавець, фронтмен і продюсер гурту "Без Обмежень" та заслужений артист України Сергій Танчинець повідомив прихильникам, що розлучається зі своєю дружиною Ганною. Про це музикант написав на сторінці у Facebook.

"Через кілька днів нашому з Ганною шлюбу мало виповнитися 15 років. Ми не дотягнули до цієї дати кілька місяців. За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюся, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими!" — пише Сергій.

Він підкреслив, що в ситуації, що склалася, ніхто не винен.

"Просто таке іноді стається в житті. Ми підтримуємо добрі стосунки і залишаємося люблячими батьками для наших двох прекрасних дітей!" — зазначив він. Танчинець також попросив усіх утриматися від осуду і поставитися з розумінням до їхнього вибору і уточнив, що коментарів для ЗМІ не буде.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Новина про розлучення вразила шанувальників артиста.

"Ніхто не має права на будь-які коментарі. Це справа двох дорослих людей. Головне залишатися гідними і вдячними. Будьте щасливі в усіх проявах життя", "А як же "в руках ластівку", "увесь цей світ до твоїх ніг", "померти б із тобою в один день"...???? Сумно, що справді "так не буває"... А якщо й буває, то з часом минає. Востаннє відчувала такий смуток, коли мені сказали, що Дід Мороз не справжній", "Не можу зупинити сльози, так багато розлучень зараз, усі розвалюються, дуже шкода(", — пишуть під публікацією.

Зі своєю майбутньою дружиною Ганною Стефанською Сергій познайомився, коли знімав кліп на пісню "Пташка" з дебютного альбому "Underground". Оскільки вона режисерка, то багато допомагала гурту з ідеями кліпів і пісень. За її підтримки були створені композиції "Мамині слова", "П'ять хвилин" та інші.

Пара зіграла весілля 30 вересня 2008 року. У шлюбі народилися дочка Анастасія і син Лук'ян.

Коли Росія почала збройну агресію проти України, Ганна з дітьми спочатку виїхала до Польщі, а потім полетіла в Токіо (Японія).

Раніше Фокус писав, що в Україні після початку війни зріс відсоток розлучень. Адвокат Наталія Горбаль розповіла, з чим це пов'язано.