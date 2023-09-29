Необходимы каждой женщине: 9 питательных веществ для молодости и долголетия

Если вы хотите сохранить здоровье молодость и красоту на долгие годы, ваш рацион должен содержать основные питательные вещества, которые просто необходимы для каждой женщины.

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С возрастом женщины сталкиваются с рядом проблем со здоровьем. От менструации и беременности до грудного вскармливания и менопаузы – их организму приходится пережить многое. Но существует секрет, который может помочь женщинам пережить все эти моменты более мягко и менее травматично — это хорошо сбалансированное питание. Если женщина потребляет все необходимые для ее организма питательные вещества, то качество ее жизни будет намного выше. Об этом пишет Health Shots.

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Доктор Т. Раджешвари Редди назвал наиболее важные питательные вещества, которые женщины должны получать с пищей в любом возрасте, чтобы жить дольше и оставаться в форме!

Фолаты

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Фолаты – это питательное вещество, которое помогает улучшить здоровье сердца, нервной системы, устранить проблемы с кожей и глазами, наладить пищеварение, кровообращение и выработку энергии. Во время беременности женщинам важно употреблять фолиевую кислоту, поскольку она потенциально снижает вероятность врожденных дефектов у детей. Фолиевую кислоту можно употреблять в виде зеленых листовых овощей, бобовых, круп и цитрусовых. Вы также можете добавить в свой рацион добавки с фолиевой кислотой, но только после консультации специалиста.

Кальций

Кальций важен для поддержания крепких костей и зубов. С возрастом, женщины подвергаются повышенному риску остеопороза — состояния, характеризующегося ломкостью и слабостью костей. Следовательно, адекватное потребление кальция необходимо на протяжении всей жизни женщины. Кальций содержится в молоке, йогурте, сыре, а веганы могут употреблять растительное молоко и листовую зелень, такую ​​как капуста и шпинат.

Витамин D

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Витамин D необходим для усвоения кальция, иммунной функции и общего состояния здоровья. Чтобы получить немного витамина D, можно провести некоторое время под солнцем утром, но кроме этого нужно добавить в свое питание молочные продукты и жирную рыбу.

Железо

Железо — важнейшее питательное вещество, необходимое для поддержания хорошего здоровья крови. Если человек страдает дефицитом железа, он ощущает постоянную усталость и слабость. Эксперты советуют принимать железо с продуктами, богатыми витамином С, для более быстрого усвоения и лучшего пищеварения. Включайте в свой рацион нежирное красное мясо, птицу, рыбу и бобы.

Омега-3

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Жирные кислоты омега-3 имеют решающее значение для поддержания хорошего здоровья сердца и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, основной причины смертности среди женщин. Омега-3 можно получить из авокадо, грецких орехов, семян чиа и оливкового масла.

Белок

Белок является основным строительным компонентом и необходим для мышечной массы, восстановления тканей и иммунитета. Женщинам всех возрастов требуется адекватное потребление белка для поддержания общего состояния здоровья. Среди продуктов, богатых белком — нежирное мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, чечевица и тофу. Разнообразные продукты, богатые белком, обеспечивают сбалансированное потребление ключевых аминокислот.

Витамин С

Фото: Freepik

Витамин С — мощный антиоксидант, играющий ряд важных ролей в женском здоровье. Он способствует синтезу коллагена, который необходим для здоровья кожи и заживления ран. Кроме того, витамин С помогает лучше усваиваться железу, что делает его особенно полезным для женщин, страдающих железодефицитной анемией. Витамин С содержится в больших количествах в цитрусовых, клубнике, болгарском перце и брокколи.

Клетчатка

Клетчатка полезна для женщин всех возрастов, так как она способствует нормализации веса, помогает пищеварению и снижает риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа. Цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобовые и орехи богаты клетчаткой, поэтому обязательно включайте эти продукты в свой рацион.

Калий

Калий — это электролит, который необходим для регуляции артериального давления, а также для здорового функционирования мышц и нервов. Адекватное потребление калия помогает снизить риск гипертонии и инсульта. Большое количество калия содержится в бананах, апельсинах, картофеле, шпинате и фасоли. Для оптимального контроля артериального давления, важно сбалансировать потребление калия и натрия.

Убедитесь, что ваше питание содержит все эти питательные вещества, чтобы всегда быть здоровой, молодой и красивой.

Напомним, эти 12 продуктов замедляют старение и позволяют прожить долгую и здоровую жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ обернуть процесс старения клеток и, перепрограммировав их, вернуть молодость.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.