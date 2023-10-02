"Злилась, но гордилась": Маша Ефросинина откровенно рассказала, как отреагировала на решение мужа пойти на войну

Телеведущая откровенно рассказала, какие эмоции ее переполняли, ее, когда Тимур Хромаев вступил в ряды ВСУ, не посоветовавшись с ней.

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Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которую недавно заочно приговорили к семи годам колонии в России, написала откровенный пост в Instagram, и рассказала, как отреагировала на решение своего мужа вступить в ряды ВСУ. Телеведущая призналась, что муж с ней не советовался, поэтому она была шокирована и зла.

"Как я злилась, обижалась на тебя, что оставляешь меня одну, с детьми, с кучей проблем и трудностей, с заработками. Как страдала, что не посоветовался со мной... Как плакала от страха", — написала Маша, вспомнив, что за годы супружеской жизни они с Тимуром все решения принимали вместе.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Она отметила, что до войны ее муж держал оружие в руках только когда водил ее на свидание в тир 20 лет назад.

Телеведущая объяснила, что муж признался ей, почему принял такое тяжелое решение: после начала войны он не знал, как просто жить в Киеве, когда их дом, ее и их детей и всю их жизнь пришли уничтожать россияне.

"Я не понимаю, что еще сейчас может быть для меня важнее, чем сделать все, что в моих силах. Дети когда-то меня поймут. Ты тоже", — вспомнила телеведущая слова мужа, отметив, что тогда "злилась, но внутри на самом деле гордилась".

Она в конце концов приняла решение мужа, и, по собственному признанию, не стала прибегать к манипуляциям.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

"Ты — мой защитник. Всегда. А сейчас еще и всей страны", — резюмировала Маша Ефросинина. Напомним, ранее телеведущая впервые рассказала о том, чем занимается Тимур Хромаев в ВСУ. В интервью она отметила, что он уже более года служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне и стал командиром.

"В его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами. Они физически, за счет технологий, уничтожают вражеские цели", — призналась Ефросинина, сказав, что уже сейчас они с Тимуром планируют, чем будут заниматься после войны с РФ. Муж телеведущей будет бороться с коррупцией и не сам, а вместе с побратимами, которые сейчас воюют с ним бок о бок.